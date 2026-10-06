باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - عبدالعلی معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با تشریح گزارش شش‌ماهه سامانه فوریت‌های اداری (نظارت و بازرسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی) از ثبت هزار و ۴۰۰ فقره شکایت مردمی از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ در سطح استان خبر داد.

عبدالعلی با اشاره به این‌که ارزیابی و پایش مستمر رفتار اداری با هدف ارتقای سلامت نظام اداری و رضایت‌مندی شهروندان دنبال می‌شود، عنوان کرد: تحلیل شکایات ثبت‌شده نشان می‌دهد بیش از ۳۳ درصد از نارضایتی‌های مردمی (۴۶۴ مورد) ناشی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق قوانین، مقررات و فرآیند‌های کاری به مراجعان است. همچنین رعایت احترام و کرامت انسانی با ۳۲۶ مورد (حدود ۲۳ درصد) و آمادگی تجهیزات اداری و سامانه‌های ارائه خدمت با ۲۷۹ مورد (۲۰ درصد) در رتبه‌های بعدی عوامل نارضایتی قرار دارند.

وی اضافه کرد: شهرستان قزوین با ثبت ۸۵۴ شکایت (۶۱ درصد کل شکایات) در صدر قرار دارد و شهرستان‌های البرز با ۱۶۵ مورد، تاکستان با ۱۳۲ مورد، بوئین‌زهرا با ۱۳۱ مورد، آبیک با ۹۸ مورد و آوج با ۲۰ مورد به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بررسی ماهانه نیز حاکی از آن است که بالاترین آمار ثبت شکایت در تیرماه رقم خورده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین گفت: در میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، شرکت توزیع نیروی برق استان با ۱۴۵ شکایت و شرکت آب و فاضلاب با ۱۲۴ شکایت بالاترین تعداد موارد ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آنها، اداره کل ثبت اسناد و املاک (۹۰ مورد)، اداره کل تأمین اجتماعی (۸۵ مورد)، اداره کل آموزش و پرورش (۸۴ مورد) و مجموعه استانداری و واحد‌های تابعه (۷۸ مورد) در رده‌های بعدی قرار دارند. در شبکه بانکی نیز بانک ملی با ۶۱ فقره و در میان مدیریت‌های شهری، شهرداری قزوین با ۳۴ فقره بیشترین مراجعات اعتراضی را داشته‌اند.

وی اضافه کرد: استان قزوین در تعداد کل شکایات ثبت‌شده در سامانه فوریت‌های اداری (فواد) کشوری در شهریور ۱۴۰۵، با ثبت ۳۳۴ مورد شکایت، رتبه هشتم را در بین استان‌ها به خود اختصاص داده است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه ویژه به نظام بازخورد و اصلاح فرآیندهاست.