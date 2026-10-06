باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی در ششمین جلسه کاهش اطاله دادرسی در دادستانی تهران، به معاونان خود در نواحی ۳۲ گانه دادسرای تهران، دستور داد با سرکشی مستمر از شعب و زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و پایش مشکلات و نارسایی‌های موجود، روند رسیدگی‌های قضایی را تا مرحله اجرای احکام و تحقق ثمره دادرسی، شخصاً مورد نظارت و بازرسی قرار دهند.

دادستان تهران با تجلیل از حضور حماسی مردم در تجمع‌های شبانه و عرصه‎های دفاع از عزت و سربلندی میهن، بر تکریم ارباب رجوع به عنوان یک الزام در دادسرا‌ها تأکید کرد و افزود: این مردم شریف و از خودگذشته که هفت ماه است پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند، شایسته تکریم و توجه و احترام ویژه هستند و عملکرد مجموعه دادسرا‌ها باید به گونه‌ای باشد که هیچ مراجعه کننده‌ای با نارضایتی از سیستم قضایی خارج نشود.

صالحی همچنین بر لزوم افزایش ارتباطات مردمی و ملاقات‌های چهره به چهره‌ی سرپرستان دادسرا‌ها جهت پاسخگویی به مشکلات قضایی مردم تأکید کرد و دستور داد: در اتاق سرپرستان دادسرا‌ها همیشه به روی مردم باز باشد و علاوه بر آن یک روز خاص هم در هفته به ملاقات مردمی سرپرست دادسرا اختصاص داده شود.

دادستان تهران همچنین بر اهمیت افزایش استفاده از فناوری‌های نوین بویژه در موضوع نظارت بر پرونده‌های قضایی تأکید کرد و یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده برای نظارت الکترونیک بر پرونده‌های قضایی موجب تسریع در رسیدگی‌ها و افزایش رضایتمندی مردم می‌شود و با امکانات ایجاد شده جهت پایش آماری عملکرد شعب و نواحی، به سهولت می‌توان ضمن احصاء مسائل و مشکلات هر ناحیه، برای رفع آن برنامه ریزی و اقدام کرد.

صالحی همچنین به بحث صیانت از سلامت نیروی انسانی و نظارت مستمر بر عملکرد قضات ورود کرد و به سرپرستان نواحی دستور داد بازدید‌های مستمر از شعب را جهت شناسایی مسائل و مشکلات و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار روزانه خود قرار دهند.

تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پیگیری علل معوق ماندن پرونده‌ها به دلایلی از قبیل تأخیر در اظهار نظر قضایی از سوی همکاران، عدم وصول پاسخ استعلامات، تأخیر ضابطان در ارسال گزارش‌های مورد نیاز، تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسان و ... ازدیگر موضوعات مورد تأکید دادستان تهران در این جلسه بود که تاکید شد سرپرستان نواحی شخصا رسیدگی کنند.

صالحی با بیان اینکه اجرای حکم، تکمیل چرخه دادرسی و طعم شیرین اجرای عدالت است؛ به سرپرستان نواحی دادسرای تهران دستورداد ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اجرای احکام قضایی از قبیل اخذ و ضبط وجه الوثاقه‎ها، وجه الکفاله ها، وجوه التزام و...، مشکلات مربوط به اجرای احکام جلب و محکومان را با هماهنگی رؤسای کلانتری‎ها، پلیس‌های تخصصی وضابطین خاص و عام دنبال کنند.

افزایش نظم و انضباط اداری، اعمال مدیریت جهادی، نظارت بر اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قوه قضاییه به منظور مدیریت بهینه پرونده‌های قضایی، کاهش پرونده‌های معوق، کاهش موجودی‌ها و افزایش رضایتمندی مردم از دیگر محور‌های مورد تأکید دادستان تهران برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی بود.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه