رئیس حوزه قضایی شهرستان جازموریان از شناسایی و دستگیری متهم به قتل در روستای گلدشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس حوزه قضایی شهرستان جازموریان از شناسایی و دستگیری متهم به قتل در روستای گلدشت خبر داد و گفت: این متهم که پس از ارتکاب قتل با استفاده از سلاح شکاری متواری شده بود، در عملیاتی توسط نیرو‌های پاسگاه انتظامی پنگ دستگیر شد.

مصیب تلاتوف اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در تاریخ ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در روستای گلدشت شهرستان جازموریان، شناسایی و دستگیری متهم به هویت «ک. س» در دستور کار نیرو‌های انتظامی و مرجع قضایی قرار گرفت.

وی افزود: متهم پس از ارتکاب جرم و استفاده از سلاح شکاری از محل متواری شده بود که با انجام اقدامات انتظامی و قضایی و پیگیری‌های صورت‌گرفته، شناسایی و در عملیاتی توسط نیرو‌های پاسگاه انتظامی پنگ دستگیر شد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان جازموریان تصریح کرد: متهم پس از دستگیری برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه و انگیزه وقوع قتل ادامه دارد.

تلاتوف با تأکید بر برخورد قانونی با جرایم خشن گفت: دستگاه قضایی با همکاری نیرو‌های انتظامی، با جرایم خشن و رفتار‌های مخل امنیت عمومی، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: قاتل ، دستگیری
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