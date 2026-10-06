عضو هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال با انتقاد از ورود افراد فاقد تخصص به ساختار مدیریتی فوتبال گفت: فوتبال ایران نیازمند تدوین پروتکل و دستورالعمل مشخصی برای ورود افراد به این حوزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی خطیر در اظهاراتی صریح با انتقاد از وضعیت مدیریتی فوتبال ایران، از ضرورت تعیین سازوکار مشخص برای ورود افراد به ساختار مدیریتی فوتبال خبر داد.او در ابتدای صحبت‌های خود با عذرخواهی از جامعه فوتبال بابت اتفاقات رخ‌داده در برنامه، گفت باید افراد در جایگاه درست خود و بر اساس تخصص و دانش قرار بگیرند. خطیر با اشاره به مشکلات ساختاری فوتبال ایران اظهار کرد: «مشکل فوتبال ما این است که فوتبال ولنگ و باز است. هر کسی از هر جایی می‌تواند وارد فوتبال شود.»

عضو هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: «اینکه یک نفر بتواند با دادن کباب و قلیان رأی بگیرد، وارد مجمع شود و بعد به جایگاه مدیریتی در یک باشگاه برسد، درست نیست.» او با تأکید بر اینکه مدیرعامل یک باشگاه باید از فیلتر‌های مشخصی عبور کند، گفت: «مدیرعامل شدن یک باشگاه بزرگی مثل استقلال جایگاه کوچکی نیست. برای قرار گرفتن در چنین جایگاهی باید آیتم‌های زیادی را پاس کنید.»

خطیر با مقایسه شرایط مدیران فوتبالی با مربیان افزود: «امروز اگر بخواهید یک سرمربی روی نیمکت تیمی قرار بگیرد، باید حداقل مدارک و مجوز‌های مشخصی داشته باشد. او دوره می‌گذراند، امتحان می‌دهد و در نهایت یک سرتیفیکیت در دست دارد. باشگاه هم ابتدا بررسی می‌کند که آیا این شرایط را دارد یا نه.»

او ادامه داد: «اما برای مدیرعامل‌های ما متأسفانه این‌طور نیست. افراد از هر جایی، از هر قشر و صنفی، به‌راحتی می‌توانند وارد فوتبال شوند و مدیر فوتبالی یا مدیرعامل شوند؛ یکی مدت‌ها در پتروشیمی بوده، دیگری از یک صنعت آمده و فرد دیگری ممکن است پزشک یا دندانپزشک باشد.»

خطیر با اشاره به برنامه خود برای اصلاح این روند گفت: «اگر عمری باقی باشد و بخواهم یک کار را در فدراسیون فوتبال پیگیری کنم، تدوین یک پروتکل و دستورالعمل برای ورود آدم‌ها به فوتبال است.» او تأکید کرد: «این یک مورد را حتماً پیگیری می‌کنم تا هر کسی از هر جایی نتواند به‌راحتی وارد فوتبال شود و بعد چنین اتفاقاتی رخ دهد و حرمت‌شکنی کند.»

عضو هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به انتقاداتی که علیه او مطرح شده بود، گفت اگر فردی انتقادی دارد، باید خارج از آنتن زنده و در فضایی مناسب درباره آن صحبت کند و اختلافات شخصی نباید به فضای عمومی فوتبال کشیده شود. خطیر همچنین درباره حضورش در سفر‌های تیم ملی توضیح داد و گفت حضور او در کنار تیم ملی با هدف بررسی شرایط این تیم بوده و انگیزه‌ای برای سفر و تفریح نداشته است.

او در این رابطه گفت: «بالای ۱۰۰ کشور را برای مسافرت رفته‌ام و در بیش از ۱۰ کشور بیش از شش ماه زندگی کرده‌ام؛ بنابراین نیازی ندارم با یک تیم برای مسافرت همراه شوم.» خطیر در پایان تأکید کرد که در سال‌های حضورش در فوتبال، حتی در برخی تورنمنت‌های مهم نیز همراه تیم ملی به سفر نرفته و هدفش از حضور در کنار تیم ملی، بررسی شرایط این تیم بوده است.

برچسب ها: علی خطیر ، فوتبال ، تاج
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
اونایی ک تخصص و سابقه موفق مدیریت دارند باید وارد کار مدیریت بشن

نه یک ورزشکار

چون سابقا فوتبالیست بود نباید ک مدیر بشه

فوقش میتونه مربی بشه اونم بازم باید مربی گری و اموزش ببینه
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