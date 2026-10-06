کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - فاطمه اکبری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: روند بازار سهام در ماه‌های اخیر همچنان ارتباط نزدیکی با نرخ ارز دارد. در بلندمدت، هم‌حرکتی شاخص بازار سهام و نرخ دلار بسیار بالا بوده است؛ با این حال، در دوره‌هایی به دلیل تفاوت میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مورد استفاده شرکت‌ها، این رابطه تضعیف شده است. کاهش فاصله میان نرخ ارز مؤثر بر درآمد شرکت‌ها و نرخ ارز بازار آزاد باعث شده رشد نرخ ارز با سرعت بیشتری به درآمد و سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور منتقل شود. از این منظر، بخشی از رشد اخیر بازار را می‌توان در چارچوب تعدیل ارزش اسمی دارایی‌ها، افزایش انتظارات تورمی و بهبود چشم‌انداز درآمد شرکت‌های وابسته به نرخ ارز توضیح داد.

او افزود: با این حال، شاخص کل پس از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی از ابتدای سال، در سطوحی قرار گرفته که ادامه روند صعودی دیگر نمی‌تواند صرفاً بر افزایش نرخ ارز متکی باشد. از این مرحله به بعد، تداوم رشد بازار به میزان بیشتری به رشد سودآوری شرکت‌ها، نسبت قیمت به درآمد، وضعیت فروش و صادرات و همچنین ثبات سیاست‌های ارزی وابسته خواهد بود.

چشم‌انداز معاملات هفته آینده

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: برای هفته آینده، مهم‌ترین متغیر جهت شاخص کل نیست، بلکه کیفیت تقاضا و رفتار نقدینگی خواهد بود. اگر ارزش معاملات خرد در سطوح بالای ۴۰ همت باقی بماند و خروج پول حقیقی کاهش پیدا کند، بازار ظرفیت ادامه حرکت صعودی و عبور تدریجی از محدوده‌های فعلی را خواهد داشت.

او افزود: تقویت شاخص هم‌وزن و افزایش مشارکت نماد‌های متوسط نیز می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای گسترده‌تر شدن روند بازار باشد. در مقابل، تداوم خروج پول حقیقی همراه با کاهش ارزش معاملات می‌تواند نشان دهد که بازار پس از رشد قابل‌توجه ماه‌های اخیر وارد دوره‌ای از تثبیت و شناسایی سود شده است. در چنین شرایطی، احتمال حرکت نوسانی و چرخش نقدینگی میان صنایع مختلف بیشتر از یک روند صعودی یکپارچه خواهد بود.

اکبری بیان کرد: معاملات ۱۳ مهرماه نشان داد که تقاضا همچنان در بازار حضور دارد، اما بازگشت کامل نقدینگی حقیقی هنوز تأیید نشده است. از این رو، در هفته آینده سه متغیر اهمیت بیشتری خواهند داشت: تداوم ارزش معاملات خرد، روند ورود و خروج پول حقیقی و گستره مشارکت نماد‌ها در رشد بازار. ترکیب این سه متغیر می‌تواند مشخص کند که بازار در حال آغاز مرحله جدیدی از رشد است یا پس از جهش ماه‌های اخیر، به زمان بیشتری برای تثبیت و جذب عرضه‌ها نیاز دارد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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