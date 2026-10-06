هشدار دامپزشکی لرستان به خریداران گوشت؛ مهر و برچسب دامپزشکی را جدی بگیرید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شفیعیان، مدیرکل دامپزشکی لرستان با تشریح مراحل نظارت بر گوشت از زمان ورود دام به کشتارگاه تا عرضه آن در بازار، اظهار کرد: پیش از ورود دام به سالن کشتار، کارشناسان دامپزشکی آن را مورد معاینه و بازرسی قرار می‌دهند؛ چراکه برخی بیماری‌ها تنها در دام زنده و از طریق معاینه بالینی قابل تشخیص است.

وی افزود: پس از تأیید سلامت دام و ورود آن به سالن کشتار، فرآیند ذبح تحت نظارت شرعی و بهداشتی انجام می‌شود و کارشناسان دامپزشکی در تمام مراحل کشتار، پوست‌کنی، تخلیه و آماده‌سازی لاشه حضور و نظارت دارند.

شفیعیان با بیان اینکه دام‌های ناسالم از چرخه تولید گوشت خارج می‌شوند، تصریح کرد: اگر در جریان بازرسی، دام یا لاشه‌ای دارای مشکل و غیرقابل مصرف تشخیص داده شود، از چرخه تولید خارج و برای معدوم‌سازی به محل مربوط منتقل می‌شود تا سلامت مصرف‌کنندگان به خطر نیفتد.

لاشه‌های تأییدشده چگونه شناسایی می‌شوند؟

مدیرکل دامپزشکی لرستان ادامه داد: لاشه‌هایی که مراحل بازرسی بهداشتی را با موفقیت پشت سر می‌گذارند، با برچسب دامپزشکی مشخص می‌شوند. این برچسب نشان می‌دهد که دام و لاشه مربوطه مراحل قانونی و بهداشتی را طی کرده و مورد تأیید کارشناسان دامپزشکی قرار گرفته است.

به گفته وی، پس از این مرحله، گوشت باید با استفاده از خودرو‌های حمل مخصوص و مجهز به سیستم سرمایشی مناسب به مراکز عرضه منتقل شود.

شفیعیان با اشاره به اهمیت زنجیره سرد در انتقال گوشت گفت: گوشت در زمان حمل باید در شرایط دمایی مناسب نگهداری شود و خودرو‌های حمل گوشت نیز مجهز به کانکس و سیستم‌های سرمایشی هستند تا دمای مورد نیاز حفظ شود.

تأکید دامپزشکی بر اجرای «پیش‌سرد»

یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این گفت‌و‌گو، ضرورت اجرای کامل فرآیند پیش‌سرد لاشه‌ها بود؛ فرآیندی که نقش مهمی در افزایش کیفیت و سلامت گوشت دارد.

مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: لاشه گوشت باید حدود ۲۴ ساعت در شرایط مناسب و دمای پایین، حدود چهار درجه سانتی‌گراد، قرار گیرد تا علاوه بر افزایش کیفیت و تردی گوشت، وجود آلودگی‌های احتمالی نیز به حداقل برسد.

وی با اشاره به اینکه اجرای پیش‌سرد در برخی کشتارگاه‌های استان انجام می‌شود، افزود: اجرای کامل این فرآیند در تمامی کشتارگاه‌ها از موضوعاتی است که دامپزشکی استان با جدیت پیگیری می‌کند تا گوشت عرضه‌شده به مردم از کیفیت و ایمنی مطلوب برخوردار باشد.

برخورد با کشتار غیرمجاز

شفیعیان همچنین درباره کشتار خارج از کشتارگاه‌های مجاز هشدار داد و گفت: کشتار غیرمجاز و عرضه گوشت حاصل از این فرآیند مورد تأیید دامپزشکی نیست و در صورت مشاهده یا گزارش، موضوع بررسی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست گوشت مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و هنگام خرید نیز به وجود مهر و لیبل دامپزشکی روی لاشه توجه داشته باشند.

نظارت مستمر بر قصابی‌ها و مراکز عرضه

مدیرکل دامپزشکی لرستان با اشاره به نظارت بر مراکز عرضه گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و سایر فرآورده‌های خام دامی اظهار کرد: کارشناسان دامپزشکی به صورت مستمر و طبق برنامه از مراکز عرضه بازدید می‌کنند و در مناسبت‌ها، فصل‌های خاص و زمان‌هایی که میزان مصرف افزایش پیدا می‌کند، نظارت‌ها نیز تشدید می‌شود.

وی تأکید کرد: نظارت دامپزشکی تنها به گوشت قرمز محدود نیست و فرآورده‌های خام دامی از جمله گوشت مرغ، ماهی و تخم‌مرغ نیز پیش از ورود به چرخه فرآوری و مصرف، تحت نظارت قرار دارند.

پاسخ دامپزشکی به گلایه مردم درباره قیمت گوشت

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، موضوع نحوه محاسبه قیمت گوشت و گلایه برخی شهروندان از دریافت هزینه‌های غیرمتعارف در بعضی مراکز عرضه مطرح شد.

شفیعیان با تأکید بر اینکه دریافت مبالغ اضافی و خارج از چارچوب قانونی از مردم مورد تأیید نیست، گفت: این موضوع در جلسه‌ای با معاون اقتصادی استانداری نیز مطرح شده و شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی نباید نسبت به خرید از واحد متخلف اقدام کنند و موضوع را از مسیر‌های قانونی پیگیری کنند.

دامپزشکی؛ حلقه مهم زنجیره امنیت غذایی

مدیرکل دامپزشکی لرستان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال در حوزه دامپزشکی گفت: فارغ‌التحصیلان این رشته تنها محدود به استخدام دولتی نیستند و می‌توانند در بخش خصوصی، مراکز درمانی، مراکز فروش و پخش دارو و همچنین مراکز تحت نظارت دامپزشکی فعالیت کنند.

وی افزود: بخشی از نیرو‌های متخصص نیز به عنوان ناظران بهداشتی در مراکزی مانند کشتارگاه‌ها و دیگر واحد‌های مرتبط با فرآورده‌های خام دامی فعالیت می‌کنند.

کشتارگاه‌های لرستان در مسیر ارتقای کیفیت

شفیعیان همچنین با اشاره به فعالیت کشتارگاه‌های استان، از ظرفیت‌های موجود و تلاش برای ارتقای فرآیند‌های بهداشتی در این واحد‌ها سخن گفت و بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با پیش‌سرد و زنجیره سرد تأکید کرد.

در همین زمینه، فعالان صنفی حوزه قصابی نیز با تقدیر از عملکرد دامپزشکی، بر اهمیت نظارت دقیق بر مراحل کشتار تأکید کردند و گفتند حضور مستمر کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاه‌ها موجب می‌شود لاشه‌های غیرقابل مصرف پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده از چرخه عرضه خارج شوند.