رئیس‌جمهور در نامه‌ای وزیر پیشنهادی دفاع را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) نامه مسعود پزشکیان به مجلس برای معرفی علی اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع برای گرفتن رای اعتماد را قرائت کرد.

در این نامه که نیکزاد در مجلس قرائت کرد، آمده است: «در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین‌وسیله جناب آقای «مهرداد اخلاقی کتابچی» را به‌عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح همراه با مشخصات، سوابق و برنامه ایشان جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌نمایم.

در جریان جنگ ۴۰ روزه بود که دشمن آمریکایی صهیونی در حملات خود به تهران سرلشکر امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را در ابتدای جنگ تحمیلی سوم ترور کرد و به شهادت رساند پس از آن بود که رئیس جمهور طی نامه‌ای سردار سید مجید ابن الرضا را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.

برچسب ها: رای اعتماد ، وزیر پیشنهادی دفاع
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