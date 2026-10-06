باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان برای دومین بار در 2 هفته گذشته با 6 نماینده دیگر از خانه ملت دیدار و گفتگو کرد.

مهدی فلاح نماینده استان گیلان، فداحسین مالکی نماینده استان سیستان و بلوچستان، سیدمحمد جمالیان نماینده استان مرکزی، رضا صدیقی نماینده استان آذربایجان شرقی، علی جعفری آذر نماینده استان آذربایجان شرقی، جعفر پورکبگانی نماینده مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با حضور در وزارت ورزش و جوانان با دکتر دنیامالی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

سید‌مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و‌منابع، سیدغنی نظری معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌ها، سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در این دیدار‌ها حضور داشتند.

پیش از این نیز در دیداری دیگراحمد دنیامالی دوشنبه ۶ مهرماه، در دیدار با نمایندگان مجلس، بر ضرورت پیگیری مسائل و مطالبات حوزه‌های انتخابیه تأکید کرد و دستورات لازم را برای بررسی و حل مشکلات موجود در حوزه ورزش و جوانان صادر کرد.

در این دیدارها، سید غنی نظری، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها و روزبه زورقی، مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر طرح‌ها و اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشتند.

حسین محمدزاده و بهروز محبی نجم‌آبادی از خراسان رضوی، محمد امیر از خوزستان، مصطفی معینی آرانی از اصفهان، محمدمهدی مفتح از همدان و علیرضا منادی سفیدان از آذربایجان شرقی، در این دیدار‌ها مسائل و دغدغه‌های حوزه‌های انتخابیه خود را در زمینه زیرساخت‌های ورزشی، توسعه اماکن ورزشی و امور جوانان شهرستان‌های تابعه مطرح کردند.

به نظر می‌رسد وزیر ورزش و جوانان قصد دارد ابهامات نمایندگان در مورد برخی سوالات را از بین ببرد و به نوعی نظر مساعد وزرا در مورد عملکرد وزارت ورزش و جوانان را بدست بیاورد.