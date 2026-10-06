با فرارسیدن فصل برداشت، شالیزار‌های کامفیروز در شهرستان مرودشت استان فارس، رنگ و حال‌وهوای دیگری به خود گرفته‌اند. پس از ماه‌ها کاشت، آبیاری و مراقبت از مزارع، اکنون زمان برداشت محصول و به ثمر نشستن دست‌رنج کشاورزان فرا رسیده است. کامفیروز از مناطق شناخته‌شده کشاورزی استان فارس است و شالیزار‌های آن هر سال در فصل کشت و برداشت، بخشی از سیمای روستایی و معیشت کشاورزان این منطقه را شکل می‌دهد. برداشت برنج، علاوه بر نمایش حاصل تلاش چندماهه کشاورزان، روایتگر پیوند دیرینه مردم این منطقه با زمین و کشاورزی است؛ روایتی که از سبزی شالیزار آغاز می‌شود و در روز‌های برداشت، به طلاییِ خرمن می‌رسد