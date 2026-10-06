آسمان مازندران در نیمه پایانی هفته صاف و آفتابی پیش بینی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس هواشناسی مازندران می‌گوید: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز سه شنبه تا جمعه آسمان مازندران صاف و آفتابی خواهد بود و هوای گرم پاییزی داریم.

او افزود: با وجود جوی آرام در مازندران، عصر چهارشنبه به ویژه نیمه غربی استان افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود، اما بطور کلی تا پایان هفته فرصت مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی به ویژه کاشت و برداشت محصول است.

نوروزیان گفت: اواخر وقت جمعه وزش باد و افزایش ابر را شاهد خواهیم بود و به تدریج از غرب استان رگبار پراکنده و رعد برق در استان پیش بینی می‌شود بطوری که شنبه آسمان مازندران بیشتر ابری و گاهی با بارندگی همراه است.

او افزود: دریا هم امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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