شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری کارگاه ۴۵ نفره امداد و نجات و ایستگاه سلامت جهادی در منطقه الیف شهرستان کازرون استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - گروه جهادی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، پایگاه مقاومت بسیج شهدای منطقه الیف از توابع شهرستان کازرون استان فارس، با همکاری معاونت سلامت و دفاع زیستی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کازرون و مربیان شبکه بهداشت و درمان، کارگاه آموزشی امداد و نجات در شرایط جنگی و ایستگاه سلامت را در مسجد سید ابراهیم برگزار کرد. در این کارگاه، ۴۵ نفر از بسیجیان و جان‌فدایان، مهارت‌های حیاتی امداد و نجات در شرایط جنگی را به‌صورت عملی آموزش دیدند و تمرین کردند. سرفصل‌های آموزشی شامل ارزیابی محیط رزم و وضعیت مصدوم، کنترل خونریزی، احیای قلبی-ریوی (CPR) و حمل مصدوم بود. در کنار کارگاه، ایستگاه سلامت گروه جهادی برپا شد و خدمات رایگان سنجش فشار خون، قند خون، ضربان قلب، سطح اکسیژن خون و مشاوره تغذیه به مردم ارائه شد.
ین حرکت جهادی با همکاری پایگاه‌های مقاومت و شبکه بهداشت، در راستای آمادگی دفاعی و سلامت جامعه اجرا شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
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منبع: شهروندخبرنگار - فارس

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برچسب ها: امداد و نجات ، برگزاری کارگاه ، سوژه خبری
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