معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان به همراه جمعی از مدیران این حوزه، با حضور مدیر امور منابع آب شهرستان سقز، از پروژه ساماندهی رودخانه این شهرستان بازدید و در ادامه، ضمن تشکیل جلسه به بررسی مسائل و چالش‌های حوزه منابع آب شهرستان در محل اداره منابع آب سقز، پرداختند.

فردین بختیارپناه «معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان» با اشاره به لزوم افزایش سطح آمادگی و اطلاع‌رسانی عمومی در پی احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی پیش‌رو و احتمال وقوع بارش‌های سنگین و سیلابی، ساماندهی رودخانه‌ها، ارتقای آمادگی دستگاه‌های متولّی و اطلاع‌رسانی مؤثر و به‌موقع به کشاورزان، گردشگران و شهروندان، از اولویّت‌های مهم مدیریّت منابع آب استان، به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت توجّه ویژه ساکنان و بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌ها به هشدار‌های ایمنی، افزود: از ساکنان روستاها، کشاورزان، دامداران، بهره‌برداران اراضی حاشیه رودخانه و تمامی افرادی که در محدوده پایین‌دست سد‌ها تردّد یا فعّالیّت دارند، درخواست می‌شود از حضور، توقّف، تردّد و انجام هرگونه فعّالیّت در بستر و حاشیه رودخانه‌های پایین‌دست سد‌ها خودداری کنند.

بختیارپناه همچنین با هشدار نسبت به احتمال افزایش ناگهانی دبی رودخانه‌ها، از بهره‌برداران خواست موتورپمپ‌ها، ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات، لوله‌ها، شیلنگ‌ها و سایر وسایل مستقر در بستر یا حاشیه رودخانه‌ها را پیش از افزایش جریان آب، به محل امن و خارج از محدوده خطر منتقل کنند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان، با تأکید بر اینکه تغییرات جریان آب ممکن است در مدت کوتاهی رخ دهد، خاطرنشان کرد: شهروندان و بهره‌برداران باید از عبور با خودرو، تراکتور، احشام یا هر وسیله دیگری از داخل رودخانه و آبراهه‌های پایین‌دست خودداری کرده و حتّی در شرایطی که سطح آب در مقطع رودخانه پایین به نظر می‌رسد، از نزدیک شدن به بستر و حاشیه رودخانه پرهیز کنند؛ چراکه با آغاز یا افزایش رهاسازی آب از سدها، شرایط جریان می‌تواند در مدّت کوتاهی دستخوش تغییر ناگهانی شود.

وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: لازم است والدین و سرپرستان خانواده، کودکان و سایر اعضای خانواده را نسبت به خطر افزایش ناگهانی جریان آب در رودخانه‌ها آگاه کرده و بر ضرورت حفظ فاصله ایمن از بستر و حاشیه رودخانه‌ها تأکید کنند.

فردین بختیارپناه در ادامه، پیشگیری را مهم‌ترین راهکار برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب و تغییرات ناگهانی جریان رودخانه‌ها دانست و تصریح کرد: رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها، توجه به هشدار‌های رسمی و پرهیز از استقرار و فعالیت در نقاط پرخطر، می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از جان و مال مردم و کاهش خسارات بخش کشاورزی داشته باشد.

در ادامه این نشست، مدیر امور منابع آب شهرستان سقز گزارشی از روند اجرای پروژه ساماندهی رودخانه سقز و مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مرتبط با حوزه فعّالیّت این اداره ارائه کرد و خواستار توجه و اهتمام جدّی مسئولان بالادستی به تأمین منابع مالی مورد نیاز و حمایت همه‌جانبه از اجرای طرح‌های مدیریّت و ساماندهی منابع آب شهرستان شد.

در پایان، حاضران در جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت منابع آب شهرستان سقز، پیرامون مسائل، چالش‌ها و راهکار‌های ارتقای مدیریّت منابع آب و اجرای پروژه‌های مرتبط به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

منبع:  آب منطقه ای استان 

برچسب ها: کردستان ، هشدار سیل ، آب منطقه ای
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