سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که حملات به تجمعات نیرو‌های سعودی در الجوف و مارب، خسارات سنگینی در نیروی انسانی و تجهیزات آنها به‌جا گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، اعلام کرد نیرو‌های این کشور طی ساعات گذشته ده‌ها حمله علیه تجمعات نیرو‌های دشمن سعودی در مناطق مختلف یمن انجام داده‌اند.

سرتیب سریع ادامه داد که این حملات تجمعات نیرو‌های دشمن سعودی در شرق استان الجوف و شرق رغوان در استان مأرب را هدف قرار داده و به کشته و زخمی شدن شماری از نیرو‌ها و آتش گرفتن تعدادی از خودرو‌های نظامی منجر شده است.

وی همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ نفر از نیرو‌های طرف مقابل در حملات انجام‌شده در مناطق راس‌العاره و السقیا کشته یا زخمی شده‌اند. سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین تاکید کرد که میزان تلفات دشمن سعودی در نیرو‌های انسانی و تجهیزات، در جریان این حملات، در مقایسه با تمامی درگیری‌های پیشین بی‌سابقه بوده است.

سریع در ادامه تائید کرد که نیرو‌های یمنی کنترل کامل تمامی دستاورد‌های میدانی خود را در اختیار دارند و آنچه دشمن درباره موفقیت‌های میدانی خود تبلیغ می‌کند، «پیروزی‌های خیالی» برای جلب رضایت حامیانش است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان
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