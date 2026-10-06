باشگاه خبرنگاران جوان- مجید جلالی، مدیر فنی سابق فدراسیون فوتبال، با اشاره به مشکلات ساختاری فوتبال ایران اظهار کرد: «اصل موضوع این است که فوتبال در کشور ما در اختیار فوتبال نیست.» او با انتقاد از اساسنامه فدراسیون فوتبال گفت: «اساسنامه ایراد دارد و به شکلی تنظیم شده که اگر کسی جایی نشسته، به واسطه نشستن یک فرد در جای دیگری است و بالعکس.» جلالی در ادامه به روند انتخاب سرمربیان در فوتبال ایران اشاره کرد و گفت: «برای سرمربی شدن، هر کسی سعی می‌کند لابی کند و زنگ بزند.» مدیر فنی سابق فدراسیون فوتبال افزود: «نماینده‌های مجلس و برخی امام جمعه‌ها برای سفارش کردن یک شخص برای سرمربی شدن در یک تیم زنگ می‌زنند.»

او با بیان اینکه این روند گاهی حتی باعث می‌شود گزینه مورد نظر باشگاه از میان انتخاب‌های اصلی نباشد، گفت: «بعضی اوقات کسی انتخاب می‌شود که در بین ۱۰ نفر اول لیست انتخابی هم نیست.» جلالی تأکید کرد: «خیلی مسائل وجود دارد که باعث می‌شود فوتبال در اختیار فوتبال نباشد.»

وی بخش دیگری از مشکلات فوتبال ایران را به ساختار اقتصادی آن مرتبط دانست و گفت: «راه‌های مشروع درآمدزایی در فوتبال وجود دارد، اما قانون این راه‌ها را به روی فوتبال بسته است؛ به خاطر اینکه فوتبال محتاج دولت باشد و دولت سرنخ مدیریت فوتبال را در دست خودش داشته باشد و بتواند بر آن حاکمیت کند.»

جلالی ادامه داد: «برای مثال، فدراسیون یا یک باشگاه اگر بخواهد قرارداد تبلیغاتی ببندد، آیا می‌تواند با هر کمپانی قرارداد ببندد؟ یا درباره حق پخش، آیا می‌تواند حق پخش خودش را بگیرد؟» او در پایان تأکید کرد که این مسائل، مشکلات ساختاری فوتبال ایران هستند و نمی‌توان با دور زدن آنها، راه‌حلی پایدار برای فوتبال پیدا کرد.