رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طبس از اجرای طرح مدیریت روان‌آب و بذرپاشی در ۵۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی منطقه «شند کلاغ» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - بدیعی با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی در مناطق بیابانی افزود: این طرح در قالب احداث هلالی‌های آبگیر به همراه بذرپاشی در سطحی بالغ بر ۵۰ هکتار، در منطقه شند کلاغ (واقع در سه راهی معدن پروده) در حال اجراست.

وی افزود: این اقدام با حمایت‌های ارزشمند خیرین و دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی و با مشارکت مجریان و بهره‌برداران بومی در حال پیشرفت است و گامی مؤثر در جهت بازگرداندن حیات گیاهی به این ناحیه به شمار می‌رود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طبس با اشاره به سوابق موفقیت‌آمیز این نوع طرح ها در منطقه گفت: در سالیان گذشته نیز طرح های مشابه هلالی در سطح ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار در این ناحیه اجرا شده بود که به دلیل کیفیت بالا و اثربخشی مطلوب، از موفق‌ترین نمونه‌های احیای منابع طبیعی در استان محسوب می‌شوند.

بدیعی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی دشوار و کاهش شدید بارندگی‌ها در منطقه، اجرای این طرح امکان استقرار مستقل پوشش گیاهی را فراهم کرده و پایداری محیط زیست در این محدوده را برای سال‌های آینده تضمین خواهد کرد.

برچسب ها: منابع طبیعی ، آبخیزداری
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