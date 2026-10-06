باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انفجار خودرو در نزدیکی شهرک صهیونیستی آرمون هنتسیف در قدس اشغالی + فیلم

منابع خبری از وقوع انفجار یک خودرو در نزدیکی شهرک صهیونیستی آرمون هنتسیف در قدس اشغالی خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان منابع خبری گزارش دادند یک خودرو در نزدیکی شهرک صهیونیستی آرمون هنتسیف در قدس اشغالی منفجر شده است.

جزئیات بیشتری درباره علت انفجار و تلفات یا خسارت‌های احتمالی این حادثه منتشر نشده است.

 

مطالب مرتبط
انفجار خودرو در نزدیکی شهرک صهیونیستی آرمون هنتسیف در قدس اشغالی + فیلم
young journalists club

تظاهرات ضد نتانیاهو در قدس اشغالی + فیلم

انفجار خودرو در نزدیکی شهرک صهیونیستی آرمون هنتسیف در قدس اشغالی + فیلم
young journalists club

درگیری پلیس اسرائیل با حریدی‌ها + فیلم

انفجار خودرو در نزدیکی شهرک صهیونیستی آرمون هنتسیف در قدس اشغالی + فیلم
young journalists club

حمله نظامیان اشغالگر به ساختمان کمیته مردمی در قدس اشغالی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم
۵۰۳

احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
۴۶۰

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم
۳۶۵

پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
۳۲۴

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم
۳۰۹

مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha