باشگاه خبرنگاران جوان - محمود کربلایی احمد، شهره به «استاد احمدی» در رادیو، از نخستین تهیه‌کنندگان رادیو بود که در طول سال‌های فعالیت خود، آثار و برنامه‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف رادیویی تهیه و تولید کرد. همچنین وی بعد از تأسیس رادیو تهران با این شبکه همکاری کرد.

کربلایی احمد تهیه برنامه عصرگاهی تابستان ۷۴ را برعهده داشت و در زمینه تهیه نمایش‌های رادیویی نیز از تهیه‌کنندگان توانمند و صاحب‌سبک به شمار می‌رفت.

تسلط محمود کربلایی احمد بر موسیقی کلاسیک و موسیقی بین‌الملل از ویژگی‌های برجسته فعالیت حرفه‌ای او بود. او همچنین در تهیه برنامه‌های ترکیبی فعالیت داشت و آرم برنامه «تقویم تاریخ» را ساخته بود.

این پیشکسوت رادیو در کنار فعالیت حرفه‌ای، در حوزه پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو نیز فعالیت داشت و چند کتاب در زمینه تهیه‌کنندگی ترجمه کرد. او همچنین با انتقال دانش و تجربه خود به نسل‌های بعدی، در تربیت و پرورش جمعی از تهیه‌کنندگان و عوامل رادیو نقش داشت.

روابط عمومی معاونت صدا، درگذشت این پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو را به جامعه هنری و رسانه‌ای و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

منبع: معاونت صدا