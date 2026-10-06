به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری ،نمایشگاه صنایع دستی، تولیدات و توانمندیهای زنان شهرستان میاندوآب برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه صنایع دستی، مشاغل خانگی و توانمندیهای بانوان در میاندوآب با همکاری امور بانوان فرمانداری،امور عشایر ، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علمی کاربردی با حضور رسول ملکی، فرماندار ویژه میاندوآب و جمعی از مسئولان شهرستانی گشایش یافت

این نمایشگاه در ۲۰ غرفه شامل: گلیم،عرقیات گیاهی، گیاهان دارویی، گل و گیاهان تزئینی، خشکبار، انواع بافتنی، عروسک، صنایع دستی زنان، انواع مربا و ترشی، پوشاک، لحاف و تشک، سرویس آشپزخانه، خیاطی، گلدوزی، تابلوهای معرق، صنایع چوبی و تولیدات چرمی با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستانی در محل سالن اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی میاندوآب دایر شد .

نمایشگاه صنایع دستی، مشاغل خانگی و توانمندیهای بانوان در میاندوآب و تا روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه از ساعت ۱۰صبح تا ۱۳ ظهر و ۱۵ بعد از ظهر تا ۱۸ عصر برای بازدید و خرید عموم مردم دایر خواهد بود

برچسب ها: برپایی نمایشگاه ، صنایع‌دستی
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