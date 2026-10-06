بیش از ۳۶۸ هزار کیلوگرم گوشت مرغ در تاریخ ۱۳ مهر ماه در مازندران توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در تاریخ ۱۳ مهر ماه، ۳۶۸ هزار و ۵۸ کیلوگرم گوشت مرغ با احتساب قطعه‌بندی و کاله در استان مازندران توزیع شد. علاوه بر این آمار، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش نیز مرغ آماده طبخ در استان توزیع می‌شود.

او افزود:۷۱ هزار و ۸۱۹ کیلوگرم مرغ آماده به طبخ و ۳۸،۳۰۰ قطعه مرغ زنده نیز به سایر استان‌ها ارسال شد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی مازندران گفت: از این تعداد، ۳۳،۰۰۰ قطعه به سمنان، ۴،۰۰۰ قطعه به گلستان و ۱۳۰۰ قطعه به البرز اختصاص داشت.

برچسب ها: توزیع مرغ ، تولید مرغ
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