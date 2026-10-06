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احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم

رئیس کميسيون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: در صورت مهیا بودن شرایط، انتخابات شوراهای شهر و روستا ظرف ماه آینده برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به آمادگی کامل برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از احتمال برگزاری این انتخابات در ماه آینده خبر داد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با بیان اینکه تمامی فرآیندهای اجرایی و نظارتی با موفقیت طی شده است، اعلام کرد: «ما برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل داریم و در حال حاضر تنها دو مرحله باقی‌مانده است که شامل آغاز تبلیغات انتخاباتی و برگزاری روز اخذ رأی می‌شود.»

 

 
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