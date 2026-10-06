یک ارزیابی محرمانه سیا، فشار اقتصادی، بحران سربازی، خشونت شهرک‌نشینان و تلاش نتانیاهو برای حفظ قدرت را از عوامل تشدیدکننده بحران داخلی اسرائیل دانسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، یک ارزیابی محرمانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) هشدار داده است که تعمیق شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اسرائیل را در معرض خطر جنگ داخلی یا فروپاشی ساختار حکومتی قرار دهد.

به گزارش «دراپ‌سایت نیوز» و به نقل از دو منبع آمریکایی آگاه از محتوای این ارزیابی، این سند با عنوان «شکاف از درون»  در ماه اوت توسط واحد «رد سل» سیا تهیه شده است؛ واحدی که مأموریت آن به چالش کشیدن فرضیات رایج در حوزه اطلاعاتی است.

سیا در پاسخ به درخواست این رسانه برای اظهارنظر درباره این گزارش، پاسخی ارائه نکرده است.

در این ارزیابی به مجموعه‌ای متلاطم از فشار‌ها در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل اشاره شده است؛ از جمله فشار‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های نظامی، نارضایتی از معافیت یهودیان افراطی ارتدوکس از خدمت اجباری و تشدید خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی.

این ارزیابی همچنین تلاش «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، برای حفظ قدرت را یکی دیگر از عوامل تشدید تنش‌های سیاسی و قانون اساسی دانسته است.

بر اساس این گزارش، سال‌ها جنگ در غزه، لبنان و ایران شکاف‌های موجود در جامعه اسرائیل را عمیق‌تر کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که نظامیان پس از دوره‌های طولانی حضور در میدان نبرد به کشور بازمی‌گردند و بسیاری از آنها با آسیب‌های جدی روانی مواجه هستند.

اختلاف بر سر خدمت سربازی نیز به یکی از مهم‌ترین شکاف‌های داخلی اسرائیل تبدیل شده است و پس از چندین مرحله فراخوان نیرو‌های ذخیره، نارضایتی از معافیت مردان یهودی افراطی ارتدوکس از خدمت نظامی افزایش یافته است.

این ارزیابی همچنین انزوای فزاینده اسرائیل در عرصه بین‌المللی، از جمله کاهش حمایت در آمریکا، را عامل دیگری می‌داند که می‌تواند بی‌ثباتی داخلی را تشدید کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنگ غزه ، سازمان سیا
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