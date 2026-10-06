دعوای دو عضو هسئت رئیسه فدراسیون فوتبال در یک برنامه تلویزیونی جنجال بزرگی به پا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درگیری شدیدعلی خطیر و حجت کریمی اعضای فدراسیون فوتبال در برنامه تلویزیونی چالش بزرگی را در جلسات آینده هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به وجود خواهد آورد.

علی خطیر در بخشی از صحبت هایش مدعی شد که از ابتدا هیئت رئیسه با حضور قلعه نویی موافق بوده و و حجت کرمی ماجرا را طور دیگری بیان کرد و در نهایت خطیر مدعی شد که برخی افراد با فعالیت‌های اقتصادی دیگر وارد فوتبال شدند و همین دلیل مشکل اصلی فوتبال است. 

خطیر مدعی شد که حرفه حجت کریمی کبابی است و استیک به دست مردم می‌دهد و نباید رد فوتبال باشد و از طرفی حجت کریمی نیز اتهام دلالی به علی خطیر زد و در نهایت خطیر پس از شنیدن این ادعا‌ها از سوی همکار خود در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مدعی شد که شکایت خواهد کرد و باید این اتهامات ثابت شود.

از طرفی حجت کریمی میز از علی خطیر خواست شکایت کند و حتما خواهر وکیل خود را هم به دادگاه بیاورد و این صحبت‌ها شاید به نوعی چالش بین این دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را بیشتر خواهد کرد.
به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال در روز‌های اخیر قادر به حل کردن مشکلات بی‌شمار در فوتبال نیست و اینکه چرا مهدی تاج هنوز اصرار دارد با وجود این همه مشکل در تصمیمات و شرایط موجود باز هم درصدد حل مشکلات بر نمی‌آید تا فوتبال هر روز در زمین و خارج از زمین ضعیف‌تر از قبل شود.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، باشگاه تراکتور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
هیأت مدیره فدراسیون فوتبال باید منحل شود این چه وضعیه با این هیأت مدیره راه بجایی نخواهد برد. هیچ کدوم از انها نه فوتبالی ونه کارشناسی فوتبال و نه تجربه مدیریت دارند. وزیر ورزش هر چه سریعتر هیأت مدیره را منحل و از کارشناسان باسواد فوتبال و باتجربه در مدیریت دعوت بکند
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