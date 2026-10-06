باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور بامداد سه شنبه در جریان سفر از واشنگتن به ایسلند، به‌صورت تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، گفت‌و‌گو کرده است. جزئیات این مکالمه فاش نشده است.

این گفت‌و‌گو در شرایطی انجام شد که تحولات منطقه و مسائل مرتبط با اسرائیل و آمریکا همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. از سویی دیگر بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، روبیو در جریان پرواز خود علاوه بر نتانیاهو، با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و وزیر امور خارجه مغولستان نیز تلفنی گفت‌و‌گو کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد روبیو در گفت‌و‌گو با بایراموف درباره پیشرفت‌های روابط دوجانبه پس از توافق صلح تاریخی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در اوت ۲۰۲۵ رایزنی کرده است. روبیو همچنین از تعهد جمهوری آذربایجان به صلح با ارمنستان استقبال و درباره پیشرفت‌های اخیر در همکاری‌های اقتصادی دو کشور، از جمله چند توافق تجاری میان شرکت‌های آمریکایی و جمهوری آذربایجان، گفت‌و‌گو کرده است.

روبیو قرار است در ادامه سفر خود به ایسلند، به یونان و پرتغال نیز سفر کند و روز پنجشنبه به واشنگتن بازگردد.

منبع: النشره