۴۰ درصد ظرفیت صندلی پروازی کشور در انتظار تعیین تکلیف MDها/ سازمان هواپیمایی: تصمیم فنی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طبق بررسی ها و آمارهای اعلام شده حدود ۵۵ فروند هواپیمای MD در ۱۲ شرکت هواپیمایی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند که حدود ۴۲ فروند آنها پیش از توقف اخیر در خط پروازی بودند. هر هواپیمای MD به‌طور میانگین روزانه حدود ۶ لگ پرواز انجام می‌دادند و شرکت‌هایی از جمله آتا، زاگرس، چابهار ایر ، کیش ایر و تابان از جمله ایرلاین‌های دارای ناوگان قابل توجه MD هستند.

توقف پرواز این هواپیماها به دنبال اجرای دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی و الزامات فنی انجام شده است. یکی از موضوعات اصلی این دستورالعمل‌ها، تعویض و نوسازی برخی پره‌های موتور هواپیماهای MD است که برای ادامه فعالیت باید مراحل فنی و تأییدهای لازم را طی کنند.

در همین زمینه، شرکت مپنا اعلام کرده است که حدود ۹۸ درصد فرآیند ساخت پره‌های مورد نیاز انجام شده و این قطعات اکنون در مرحله تست‌های آزمایشی قرار دارند. برآورد موجود این است که مپنا بتواند طی حدود سه ماه آینده این قطعات را تحویل دهد؛ با این حال، ورود آنها به چرخه عملیاتی منوط به تکمیل آزمایش‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم است.

بر اساس دستورالعمل‌های فنی و بازسازی‌هایی که برخی شرکت‌های هواپیمایی انجام داده‌اند، بخشی از پره‌های موجود نیز حدود یک سال و دو ماه دیگر عمر عملیاتی دارند و وضعیت هر هواپیما باید به صورت جداگانه و بر اساس مستندات فنی بررسی شود.

در صورت خروج کامل ناوگان MD از چرخه پروازی، علاوه بر کاهش قابل توجه ظرفیت صندلی، حدود ۷ هزار نیروی مستقیم کادر هوایی نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

از سوی دیگر طبق آمارهای اعلام شده تعداد زیادی از شرکت‌های هواپیمایی به دلیل عدم اجازه ناوگان MD پروازهای داخلی آنها متوقف شده است.

ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، درباره وضعیت این هواپیماها با تأکید بر اولویت ایمنی گفت: «ایمنی به هیچ عنوان جای چانه‌زنی ندارد.»

وی افزود: «هیچ فشار رسانه‌ای یا غیررسانه‌ای، هیچ دستور، خواهش، التماس یا فشاری از هیچ جنسی در تصمیم ما درباره اینکه یک هواپیما پرواز کند یا نکند، تأثیر نخواهد داشت.»

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: «هواپیماهای MD زمانی حق پرواز دارند که دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی برای آنها صادر و ابلاغ شده و این دستورالعمل‌ها نیز به صورت کامل اجرا شده باشد.»

شیرودی‌ ادامه داد: «هر شرکت هواپیمایی که دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی صادرشده از سوی کارخانه سازنده هواپیما و تأییدشده توسط سازمان هواپیمایی کشوری را انجام دهد، حتماً اجازه پرواز خواهد داشت.»

وی همچنین از بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده از سوی شرکت‌های هواپیمایی خبر داد و گفت تصمیم‌گیری درباره این هواپیماها پس از بررسی‌های کارشناسی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که حدود ۵۴ فروند هواپیمای MD در کشور وجود دارد که ۴۱ فروند آنها عملیاتی بوده‌اند، اما به دلیل الزامات فنی مطرح‌شده، عملیات آنها متوقف شده است.

به این ترتیب، بازگشت هواپیماهای MD به چرخه پرواز در نهایت به اجرای کامل دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی، تکمیل آزمایش قطعات و تأیید سازمان هواپیمایی کشوری وابسته است؛ سازمانی که تأکید کرده تصمیم نهایی درباره ادامه پرواز این هواپیماها صرفاً بر مبنای الزامات فنی و ایمنی اتخاذ خواهد شد.