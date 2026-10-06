باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری روز سه‌شنبه در ادامه برنامه سفر دو روزه خود به ایلام و در جریان بازدید از منطقه حفاظت‌شده «کولِگ» در نزدیکی بخش صالح‌آباد از توابع مهران، بر ضرورت گسترش دیپلماسی محیط‌زیستی و بهبود زیرساخت‌های حفاظتی در نوار مرزی تأکید کرد.

وی پهنه کولِگ را از دیدگاه تنوع زیستی گیاهی و جانوری بسیار غنی و ارزشمند برشمرد و گفت: با توجه به جایگاه راهبردی این بوم در نوار مرزی، راهبرد کلان سازمان بر تقویت کیفی حفاظت، افزایش شمار پاسگاه‌های محیط‌بانی و ارتقا ابزارهای کاری و پشتیبانی متمرکز است تا خلأهای حفاظتی در این نواحی پر شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست چالش ریزگردها را از نگرانی‌های اصلی ساکنان نواحی مرزی دانست و یادآور شد: بخش بزرگی از کانون‌های تولید گرد و غبار، خاستگاه فرامرزی دارند و کنترل آن‌ها نیازمند اراده‌ای فراملی است.

انصاری بیان کرد: در این پیوند، ایران موضوع مدیریت کانون‌های بحرانی را در برنامه محیط‌زیست سازمان ملل مطرح کرده و برای رسیدن به یک اجماع منطقه‌ای در غرب آسیا کوشش می‌کند.

وی افزود: افزون بر دیپلماسی بین‌المللی، چند توافق دوطرفه با کشور عراق برای مدیریت و مهار کانون‌های گرد و غبار در دستور کار جدی سازمان قرار دارد که با پشتیبانی استاندار ایلام و هم‌افزایی مسئولان استانی، با جدیت دنبال می‌شود تا نتیجه‌های ملموسی برای مردم حاصل شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه به اهمیت حضور نیروی انسانی متخصص در حفظ عرصه‌های طبیعی اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود نیرو در بخش محیط‌بانی، برنامه جذب و به‌کارگیری نیروهای تازه در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

انصاری افزود: با نهایی شدن روال‌های اداری و تخصیص بودجه، بخش بزرگی از نگرانی‌های ادارات کل در استان‌ها برای تأمین نیروی محیط‌بان و کارشناس برطرف خواهد شد.

منبع ایرنا