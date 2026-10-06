باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا کاظمی با اشاره به حضور خود در جمع مردم لامرد اظهار کرد: امروز این توفیق نصیب ما شد که در کنار مردم قهرمان لامرد حضور پیدا کنیم و با آنان ابراز همدردی داشته باشیم؛ مردمی که از نخستین قربانیان تجاوز و حملات انجام‌شده در جریان جنگ رمضان بودند.

او با بیان اینکه آنچه در لامرد رخ داده، از منظر نوع سلاح‌های به‌کاررفته و اهداف مورد حمله، ابعاد قابل توجهی دارد، افزود: این جنایت از جمله جنایت‌هایی است که می‌تواند در ردیف جنایت‌های ماندگار تاریخ بشری قرار گیرد و وظیفه ماست با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود، ابعاد آن را به جامعه بشریت معرفی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از مسئولان استان و دست‌اندرکاران پیگیری این موضوع گفت: از همه مسئولان استان و به‌ویژه آقای امیری و همچنین نماینده محترم، آقای موسوی، که در این زمینه تلاش کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

کاظمی لامرد و میناب را از جمله حوادثی توصیف کرد که از یک سو یادآور درد و رنج عمیق مردم و از سوی دیگر، به گفته وی، سندی از مظلومیت و حقانیت جمهوری اسلامی ایران است.

او تأکید کرد: باید تلاش کنیم این جنایت در حافظه تاریخی دنیا باقی بماند و ابعاد آن برای افکار عمومی جهان روشن شود. خون کودکان، دانش‌آموزان و مردم بی‌گناهی که در این حادثه جان خود را از دست دادند، نباید به فراموشی سپرده شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آثار و پیامد‌های این حادثه گفت: این جنایت باید به‌عنوان یک سند تاریخی ثبت شود و ابعاد آن برای جهانیان تبیین شود. جنایت علیه مردم و کودکان بی‌گناه، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

کاظمی در پایان اظهار کرد: امیدواریم خداوند خود انتقام خون مردم مظلوم و کودکان معصومی را که در این حادثه به شهادت رسیدند، بگیرد و یاد و نام آنان در تاریخ ماندگار بماند.

آموزشگاه شهید علی اجرایی شهرستان لامرد استان فارس افتتاح شد

علیرضا کاظمی در سفر یک روزه خود به شهرستان لامرد در استان فارس، آموزشگاه شهید علی اجرایی این شهرستان را افتتاح کرد؛ بنابراین گزارش؛ این آموزشگاه در زمینی به مساحت ۲هزارو پانصدمترمربع و با زیربنایی بالغ بر ۷۵۰مترمربع در یک طبقه احداث شده است.

این آموزشگاه دارای ۱۰اتاق شامل: ۶کلاس درس و ۴فضای اداری است و امکاناتی از قبیل کارگاه، ازمایشگاه، نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی و آبخوری را دارد.

براساس این گزارش؛ این آموزشگاه بااعتباری بالغ بر ۱۵۰میلیاردریال از محل اعتبارات ملی و استانی و مسوولیت‌های اجرایی شرکت نفت و در مدت ۲سال احداث شده است.

شهید علی اجرایی از پرسنل نیروی دریایی ارتش است که درجنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسید.