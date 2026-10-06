بازداشت دبیر جنبش فتح در یورش نظامیان صهیونیست به سلفیت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u06cc\u0648\u0631\u0634 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0633\u0644\u0641\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0631\u06cc\u060c \u00ab\u0646\u0647\u0627\u062f \u0627\u0644\u0646\u0627\u0639\u0648\u0631\u0647\u00bb\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u062c\u0646\u0628\u0634 \u0641\u062a\u062d \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n