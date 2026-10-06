باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازداشت دبیر جنبش فتح در یورش نظامیان صهیونیست به سلفیت + فیلم

نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یورش به شهر سلفیت در کرانه باختری، دبیر جنبش فتح در این منطقه را بازداشت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یورش به شهر سلفیت در کرانه باختری، «نهاد الناعوره»، دبیر جنبش فتح در این منطقه را بازداشت کردند.

 

مطالب مرتبط
بازداشت دبیر جنبش فتح در یورش نظامیان صهیونیست به سلفیت + فیلم
young journalists club

نگرانی مقامات ارشد امنیتی از اقدامات دیوانه‌وار نتانیاهو + فیلم

بازداشت دبیر جنبش فتح در یورش نظامیان صهیونیست به سلفیت + فیلم
young journalists club

انتخاباتی که بوی حذف نتانیاهو را می‌دهد + فیلم

بازداشت دبیر جنبش فتح در یورش نظامیان صهیونیست به سلفیت + فیلم
young journalists club

سکوت ترامپ؛ زنگ خطری برای نتانیاهو + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم
۵۰۳

احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
۴۶۰

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم
۳۶۵

پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
۳۲۴

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم
۳۰۹

مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha