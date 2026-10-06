مدیرعامل پیشین استقلال گفت : عملکرد فدراسیون نشان می‌دهد استراتژی و نیروی کارآمد نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان- واعظ‌آشتیانی با تأکید بر اینکه در نقد مدیریت فوتبال نباید به کلی‌گویی متهم شود، گفت: «تعارف نداریم. اگر موضوع مدیریت را بخواهیم مطرح کنیم، مدیریت یعنی یک افق را ببینی، بر اساس آن افق برنامه‌ریزی کنی و از تونل زمان برای رسیدن به انتهای استراتژی استفاده کنی.» او ادامه داد: «استراتژی چیست؟ استراتژی عملکرد شماست. عملکرد شما نشان می‌دهد استراتژی ندارید و ریل‌گذاری ندارید.» واعظ‌آشتیانی با انتقاد از نگاه مدیریتی حاکم بر فوتبال اظهار کرد: «فکر می‌کنید آنچه خودتان می‌فهمید، دیگران هم باید همان را بفهمند؛ در حالی که هر کسی یک نگاه کارشناسی دارد.»

مدیرعامل پیشین استقلال تأکید کرد که نقد او از جایگاه یک مطالبه‌گر است و نه فردی که منافعی در فوتبال دارد: «آقایان، منافع در فوتبال ندارم که بخواهم سنگ کسی را به سینه بزنم. من به عنوان عضوی از این جامعه صحبت می‌کنم؛ نه سابقه فوتبالی‌ام را حساب کنید، نه سابقه ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری و نه مسئولیت‌های دیگرم در ورزش را.»

او افزود: «من به عنوان یک مطالبه‌گر، به عنوان کسی که مدیریت خوانده و ۴۰ سال تجربه دارد، می‌گویم استراتژی ندارید. اگر می‌گویید دارید، ثابت کنید.» واعظ‌آشتیانی با اشاره به موضوع آموزش مربیان گفت: «عملکردتان مشخص است. بگویید کدام مربی موجود، دوره‌های تکمیلی مربیگری را می‌گذراند؟ نمونه بیاورید که یک مربی یک فصل بیرون می‌نشیند تا دوره ببیند و خودش را ریکاوری کند.»

او در ادامه با رد نگاه سیاسی به مشکلات فوتبال گفت: «ضمن عذرخواهی از برادر عزیزم، جناب جلالی، اصلاً موضوع حاکمیتی و سیاسی نیست. همه موضوع در خود فوتبال است. چرا دیگران را منتسب می‌کنیم؟»واعظ‌آشتیانی همچنین درباره نگاه فدراسیون به موفقیت‌های تیم ملی گفت: «وقتی افتخار شما این است که به جام جهانی رفته‌اید، دیگر نباید به سهمیه هشتم آسیا هم راضی باشید.»

او ادامه داد: «این‌ها را افتخار ندانید. بیایید ببینید تیم امیدتان حذف می‌شود، تیم جوانان‌تان حذف می‌شود.» مدیرعامل پیشین استقلال درباره ساخت زیرساخت‌های ورزشی نیز گفت: «اینکه بگویید این تعداد زمین ورزشی ساخته‌ایم، وظیفه‌تان بوده است. کسی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، نباید بابت آن شعار بدهد.»

واعظ‌آشتیانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به منابع مالی فوتبال گفت: «پولی که از فیفا گرفته‌اید باید برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود. چهار سال دویدید، چهار سال هزینه کردید و به اینجا رسیدید؛ حالا می‌خواهید از آن به عنوان دستاورد یاد کنید؟»

او در پایان تأکید کرد: «من آدم کلی‌گویی نیستم و خیلی شفاف صحبت می‌کنم. عملکردتان مشخص است و نشان می‌دهد استراتژی ندارید، آدم‌های کارآمد ندارید و یک حلقه درست کرده‌اید و در همان حلقه می‌چرخید.» واعظ‌آشتیانی همچنین با انتقاد از آنچه «فیفا‌هراسی» خواند، گفت: «بعد می‌آیید می‌گویید به ما ورود نکنید، ما فلان هستیم و فیفا جلو می‌آید. یک فیفا‌هراسی هم راه می‌اندازند که اصلاً کسی نیاید سؤال کند.» 

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برچسب ها: واعظ آشتیانی ، فوتبال
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