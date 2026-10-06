پنتاگون اعلام کرد رئیس‌جمهور آمریکا، با اجرای حکم اعدام «نضال مالک حسن»، عامل تیراندازی مرگبار سال ۲۰۰۹ در پایگاه فورت هود، با استفاده از جوخه آتش موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اجرای حکم اعدام «نضال مالک حسن»، عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه فورت هود، را با استفاده از جوخه آتش تأیید کرده است.

«شان پرنل»، سخنگوی ارشد پنتاگون، با اعلام این تصمیم گفت «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، اجرای حکم اعدام را توصیه کرده و ترامپ نیز با آن موافقت کرده است.

پرنل افزود وزیر ارتش آمریکا زمان و مکان اجرای حکم اعدام را تعیین خواهد کرد.

حسن، روان‌پزشک سابق ارتش آمریکا، به دلیل تیراندازی نوامبر ۲۰۰۹ در پایگاه فورت هود در ایالت تگزاس، از سوی دادگاه نظامی به اعدام محکوم شده بود.

وی در این پرونده به ارتکاب ۱۳ فقره قتل عمد و ۳۲ فقره اقدام به قتل عمد محکوم شد.

در جریان این حمله، ۱۳ نفر کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند. حسن در یک مرکز پردازش نظامی، زمانی که سربازان برای اعزام به مأموریت‌های نظامی آماده می‌شدند، به سوی آنها تیراندازی کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اعدام در آمریکا ، دولت ترامپ ، فورت هود
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