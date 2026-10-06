فصل برداشت برنج در شالیزار‌های شهرستانجویبار با تولید ۵۸ هزار و ۳۰۰ تن شلتوک در کشت اول به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی جویبار با اشاره به اتمام کامل عملیات برداشت در اراضی شالیزاری جویبار، گفت: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، در کشت اول ۱۱ هزار و ۸۷۷ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت برنج قرار داشت که از این میزان ۸ هزار و ۷۶۲ هکتار به ارقام محلی و ۳ هزار و ۱۱۵ هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص یافته بود و خوشبختانه تمامی این سطوح به‌صورت صددرصدی برداشت شد.

او با اشاره به روند مکانیزاسیون در منطقه، افزود: بیش از ۹۹ درصد از عملیات برداشت مزارع با استفاده از ادوات مدرن و به‌صورت مکانیزه انجام شد که نشان‌دهنده استقبال کشاورزان از تکنولوژی‌های نوین و کاهش سختی کار است.

رحیمی در خصوص میزان تولید محصول، گفت: در پایان فصل برداشت کشت اول، شالیکاران جویباری موفق به تولید ۵۸ هزار و ۳۰۰ تن شلتوک شدند که از این مقدار ۲۳ هزار و ۴۳۰ تن مربوط به سطوح برنج پرمحصول و ۳۴ هزار و ۸۷۰ تن مربوط به سطوح برنج محلی است.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار با تأکید بر اینکه شالیزار‌های این شهرستان فقط یک پهنه تولید محصول نیستند، افزود: برنج برای جویبار هویت است؛ هویتی که با امنیت غذایی کشور گره خورده است و ماندگاری این افتخار به مدیریت پایدار خاک و آب، ترویج کشاورزی دانش‌بنیان و حمایت واقعی از شالیکاران بستگی دارد.

برچسب ها: برداشت برنج ، شالیزارهای مازندران
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