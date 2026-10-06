باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یکصد و پنجاه و هفتمین حراج شمش طلا امروز، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود.

متقاضیان شرکت در این حراج از گروه‌های مجاز شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکو‌های برخط طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر هستند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، متقاضیان برای شرکت در حراج باید به ازای هر قطعه شمش طلا، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال معادل ۵ میلیارد تومان را به عنوان وجه‌الضمان واریز کرده باشند.

همچنین دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب و مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران از دیگر شرایط شرکت در این حراج است.

خریداران در این حراج حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند.