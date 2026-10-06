باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) با گرامیداشت یاد شهدای راه حق و فضیلت و آرزوی سلامتی و توفیق برای رهبر معظم انقلاب، هفته نیروی انتظامی را به مجموعه پلیس و مرزبانان کشور تبریک گفت.

وی با تأکید بر نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت کشور اظهار کرد: پلیس حافظ امنیت، اقتدار و نظم و ضامن رشد و شکوفایی در عرصه‌های مختلف است و قدرشناسی از این عزیزان یک وظیفه همگانی است.

نایب‌رئیس مجلس بیان کرد: بدون امنیت داخلی در عرصه‌های مختلف، فرصت هیچ‌گونه پیشرفت و شکوفایی فراهم شدنی نیست و پلیس فداکار ایران اسلامی تحقق‌بخش این امنیت همه‌جانبه و پایدار است.

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: طبیعی است وقتی یک به‌اصطلاح ابرقدرت در مواجهه با اراده پولادین و ایمان راسخ ملت بزرگ ایران طعم تلخ شکست را چشیده است، تلاش کند با کار رسانه‌ای و هیاهو از پذیرش این شکست مفتضحانه سر باز بزند، اما واقعیت‌ها را میدان تعیین می‌کند، نه رقاصی.

وی ادامه داد: قرار بود عراق را ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا کنید، اما با خفت و خواری و با ۱۰ هزار کشته و ۳۱ هزار زخمی مجبور به ترک عراق مقتدر شدید.

نایب‌رئیس مجلس درباره تهدید‌ها درباره تنگه هرمز نیز گفت: باز یا بسته بودن تنگه هرمز را نمایشگر‌های قیمت سوخت آمریکا تعیین می‌کنند نه توییت‌های پوچ. ملت ایران سال‌هاست تصمیم گرفته مستقل زندگی کند و پای این تصمیم خود ایستاده است. به نفع خود شماست که این واقعیت را بپذیرید و در برابر اراده ملت ایران سر تعظیم فرود آورید.

وی با بیان اینکه تهدید‌های رئیس‌جمهور آمریکا کاربرد داخلی دارد، گفت: این تهدید‌ها ناظر به تأثیرگذاری در انتخابات داخلی آمریکاست و ارزش میدانی ندارد، ولی جمهوری اسلامی ایران آماده است تا در برابر هرگونه ماجراجویی دوباره، پاسخی محکم‌تر، کوبنده‌تر و شدیدتر بدهد.

نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: جان‌فدایان ایران عزیز اسلامی، از نیرو‌های مسلح مقتدر تا مردم جان‌فدا، آماده‌اند تا دشمنان متجاوز را آن‌چنان تنبیه کنند که مایه عبرت تاریخ شوند.

نیکزاد در ادامه خطاب به کشور‌های همسایه ایران گفت: از همسایگان خود می‌خواهیم مستقل از تهدید و تطمیع دشمنان اسلام، روابط تاریخی و دینی خود را با ایران عزیز اسلامی تنظیم کنند. امنیت پایدار و اقتصاد شکوفا در منطقه غرب آسیا یک دستاورد جمعی است که صرفاً از مسیر همکاری مشترک بین کشور‌های منطقه می‌گذرد.

نایب‌رئیس مجلس بیان کرد: قدرت‌های خارجی به شما رویا می‌فروشند، هزینه آن را نقد دریافت می‌کنند، اما هیچ کالایی به شما تحویل نمی‌دهند. پیشرفت کشور‌ها در گرو همکاری مشترک ساکنان حقیقی همین منطقه است.