رئیس فدراسیون شطرنج با مسئول برگزاری المپیاد دانش آموزی در سمرقند دیدار و گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه کنگره جهانی شطرنج در سمرقند، با رایزنی‌های شادی پریدر، رئیس فدراسیون شطرنج ایران، با اوزگور سولاک‌اوغلو، مسئول برگزاری المپیاد شطرنج دانش‌آموزی جهان، مقرر شد رده‌های سنی زیر ۱۳ سال و زیر ۱۵ سال نیز به رده‌های سنی دارای مدال قابل شمارش در این رقابت‌ها افزوده شوند.

بر اساس آخرین آیین‌نامه، پیش از این تنها مدال‌های کسب‌شده در رده سنی زیر ۱۸ سال در مجموع مدال‌های کاروان کشور‌ها قابل محاسبه بود. با این تصمیم، مدال‌های رده‌های زیر ۱۳ و زیر ۱۵ سال نیز می‌تواند در جدول مدال‌های کاروان کشور‌ها لحاظ شود.

این تغییر، با توجه به نتایج درخشان شطرنج‌بازان ایرانی در دوره‌های پیشین این رقابت‌ها، فرصت تازه‌ای برای افزایش سهم شطرنج در مجموع مدال‌های کاروان جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند و می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر شطرنج ایران در جدول مدال‌های این رویداد جهانی را فراهم سازد.

برچسب ها: فدراسیون شطرنج ، وزارت ورزش و جوانان
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