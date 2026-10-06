باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مالکی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت: اجرای طرح‌های اصلاح نژاد دام از جمله اقدامات مؤثر در راستای افزایش بهره‌وری واحد‌های دامداری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد گله‌های دام سبک است

وی افزود: با توجه به ویژگی‌های نژاد بلوچی و سازگاری این نژاد با شرایط منطقه، استفاده از قوچ‌های اصلاح‌شده می‌تواند در بهبود صفات ژنتیکی گله‌ها، افزایش توان تولیدی دام و در نهایت ارتقای وضعیت اقتصادی دامداران مؤثر باشد.

مالکی ادامه داد: در این مرحله، تعداد ۵۰ رأس قوچ اصلاح‌شده نژاد بلوچی وارد شهرستان شده و در راستای اجرای برنامه اصلاح نژاد و بهبود گله‌های دام سبک، بین دامداران واجد شرایط توزیع می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت برنامه‌های اصلاح نژاد دام، استفاده از ظرفیت نژاد‌های سازگار با منطقه و بهره‌گیری از دام‌های مولد و اصلاح‌شده، از اولویت‌های بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان بوده و این روند با هدف افزایش بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان بخش دام ادامه خواهد داشت.