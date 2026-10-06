نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت روشن شدن ابعاد لغو قرارداد بلندمدت فروش نفت ایران به هفت پالایشگاه چینی می‌گوید باید علت لغو این قرارداد بررسی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که آیا لغو قرارداد بلندمدت فروش نفت میان ایران و هفت پالایشگاه چینی می‌تواند به روابط راهبردی ایران و چین لطمه وارد کند، گفت: این موضوع در قالب سوال از وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شده است.

نماینده مردم اردستان در مجلس بیان کرد:  این موضوع نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که چرا وزارت نفت قرارداد خود را با این هفت شرکت فسخ کرده است. آیا آنها نفت خام دریافت کرده و پول آن را پرداخت نکرده‌اند یا اینکه به دلیل تحریم‌ها نتوانسته‌اند پول را به ایران تحویل دهند.

این نماینده تصریح کرد: اگر شرکت‌های طرف قرارداد واقعاً پول را پرداخت کرده باشند یا تعهدات خود را به آن صورتی که باید انجام داده باشند، موضوع متفاوت خواهد بود و باید ابعاد آن بررسی شود.

بخشایش مجلس با تأکید بر اینکه رابطه ایران با چین باید بر مبنای منافع ملی تنظیم شود، گفت: به طور مسلم بهتر است رابطه‌مان با چین را بر مبنای منافع ملی تنظیم کنیم. نگاه های شخصی در اینجا جایی ندارد. البته این به معنای آن نیست که رابطه راهبردی ما با چین به هم می‌خورد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، تعهد داریم که نفت خود را به آنها بفروشیم و چین یکی از مشتریان نفت ایران باشد، گفت: البته چینی‌ها نیز باید به برخی از تعهدات خود عمل کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی ملاحظات چین در روابط خارجی خود تصریح کرد: گاهی اوقات ملاحظات امنیتی و مصالح ملی چین در ارتباط با کشورهای عربی باعث می‌شود که این کشور اقداماتی انجام دهد که مورد مطلوب مردم ما نیست.

بخشایش با بیان اینکه سیاست شرق‌گرایی ما در زمان شهید رئیسی رشد پیدا کرد افزود: در همین راستا با روسیه قرارداد ۲۰ ساله امضا کردیم و با چینی‌ها نیز قرارداد ۲۵ ساله داشتیم؛ البته فارغ از مباحث نظامی.

نماینده مردم اردستان در مجلس درباره ادعای حضور نیروهای نزدیک به بیژن زنگنه در وزارت نفت و ارتباط آن با لغو قراردادهای نفتی با چین گفت: خود آقای پاک‌نژاد، وزیر مستعفی نفت، دانشجو و شاگرد آقای زنگنه بوده است. البته بعداً که وزیر شد، مقداری با آقای زنگنه دچار چالش شد. ولی بالاخره ایشان شاگرد ایشان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: تیمی که آمده طبیعتاً علاقه دارد با غرب کار کند؛ همان‌طور که تیم آقای روحانی نیز علاقه داشت با غرب کار کند. حتی مشهور است که آقای بروجردی گفته بود زمانی که رئیس‌جمهور چین به ایران آمده بود، آن‌طور که باید به او بها داده نشد و نگاه ایران بیشتر به سمت غرب بود و قراردادها نیز ناشی از برجام بود.

این نماینده مجلس می‌گوید چینی‌ها نیز متوجه شده بودند که هر وقت دولت مثلاً لیبرالی در ایران روی کار می‌آید، علاقه دارد با غرب کار کند.

بخشایش در پاسخ به این پرسش که آیا اگر لغو قرارداد نفتی با شرکت‌های چینی به‌دلیل تغییر تیم مدیریتی وزارت نفت و حضور نیروهای نزدیک به زنگنه به ضرر منافع ملی است؟، اظهار کرد: شاید این مسئله نیز در همین رابطه صحیح و درست باشد، اینکه چه افرادی آمده‌اند و چه تغییراتی در این مجموعه ایجاد شده، موضوعی است که باید دقیق بررسی شود.

برچسب ها: قرارداد 25 ساله ایران و چین ، وزارت نفت
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