رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان جیرفت گفت: در پی گزارش‌های مردمی و رصد‌های صورت‌گرفته، تخلف این جایگاه سوخت در زمینه سوخت‌گیری مکرر و عرضه سوخت به سوخت‌بران محرز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد هادی نژاد رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان جیرفت گفت: در پی گزارش‌های مردمی و رصد‌های صورت‌گرفته، تخلف این جایگاه سوخت در زمینه سوخت‌گیری مکرر و عرضه سوخت به سوخت‌بران محرز شد.

هادی‌نژاد افزود: در همین ارتباط، متصدی متخلف این جایگاه (پمپ‌چی) بازداشت شد.

وی تصریح کرد: فعالیت این جایگاه سوخت تا اطلاع ثانوی و تا تکمیل فرآیند رسیدگی، متوقف شده است.

رئیس تعزیرات حکومتی جیرفت با تأکید بر برخورد جدی با هرگونه تخلف در حوزه عرضه سوخت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، گزارش‌های خود را به سامانه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.

برچسب ها: جایگاه سوخت ، تعطیلی
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