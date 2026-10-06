این واحدهای مسکونی در شهرستان های مختلف خراسان رضوی ساخته شده است و در اختیار کارکنان فراجا قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی در این مراسم گفت: اولویت اینجانب در اجرای طرح های عمرانی ویژه کارکنان و اجرای طرح های مولدسازی بوده است.

سردار احمد نگهبان افزود: در این مدت اجرای طرح های عمرانی و ساخت واحد مسکونی برای فراجا با مشکلاتی همراه بود که گره‌گشایی شد و اکنون این طرح در قالب ۲۰۰ منزل سازمانی به بهره برداری رسید.

همچنین آیین کلنگ زنی ساخت دبیرستان پلیس در مشهد به نام سرلشکر شهید سید «عبدالرحیم موسوی» امروز در محل مرکز آموزش فراجای مشهد برگزار شد.

مقرر شد این واحد آموزشی تخصصی تا مهرماه سال آینده به بهره‌برداری برسد و دانش‌آموزان از سال آینده در این مدرسه مشغول به تحصیل شوند.