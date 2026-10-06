باشگاه خبرنگاران جوان- ترکیب جدید هیئت‌مدیره باشگاه استقلال مشخص شد و حسین حسین‌زاده، از چهره‌های بانفوذ هلدینگ خلیج فارس، به جمع مدیران این باشگاه اضافه خواهد شد.

بر این اساس، علی تاجرنیا(تام الاختیار)، حمیدرضا صادقی‌پور، حسین حسین‌زاده، مصطفی متدین و محمدرضا نجفی ترکیب جدید هیئت‌مدیره استقلال را تشکیل می‌دهند. حسین حسین‌زاده که از چهره‌های ارشد هلدینگ خلیج فارس محسوب می‌شود، یکی از اعضای جدید هیئت‌مدیره استقلال خواهد بود. همچنین حمیدرضا صادقی‌پور نیز به ترکیب جدید اضافه شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، علی نظری جویباری و سیدحسین علوی‌مقدم از ترکیب هیئت‌مدیره خارج شده‌اند. نهایی شدن این ترکیب منوط به تأیید هلدینگ خلیج فارس است.