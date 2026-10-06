باشگاه خبرنگاران جوان - مهدیه خلعتبری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن، با هشدار درباره فعالیت باند‌های زمین‌خواری در منطقه تکیش بخش مرکزی شهرستان تنکابن از سوءاستفاده این افراد با جعل عنوان موقوفه آیت‌الله مرشدی برای فروش غیرقانونی اراضی ملی خبر داد و از مردم خواست فریب این شگرد‌ها را نخورند.

او افزود: سودجویان با جعل عناوین موقوفه، هموطنان را فریب داده و اقدام به فروش غیرقانونی عرصه‌هایی می‌کنند که در زمره انفال قرار دارند و سند رسمی تک‌برگ آن به نام سازمان منابع طبیعی صادر شده است.

خلعتبری با تأکید بر اینکه موقوفه آیت‌الله مرشدی وجود خارجی ندارد، گفت: هرگونه خرید و فروش اراضی ملی تحت این عنوان فاقد وجاهت قانونی است و افراد نباید با اعتماد به چنین ادعاهایی، سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن افزود: اراضی ملی متعلق به همه نسل‌هاست و با متخلفان و زمین‌خواران برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد، از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به اداره منابع طبیعی اطلاع دهند تا از بروز خسارت جلوگیری شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران