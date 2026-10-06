رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال از شناسایی و محکومیت فردی که اقدام به حیوان‌آزاری کرده بود با پیگیری مشترک محیط زیست، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید سلطان‌خواه روز سه شنبه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی و انتشار گسترده ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر وقوع موردی از حیوان‌آزاری در شهرستان ماسال، موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و با دستور به‌موقع دادستان شهرستان به عنوان مدعی‌العموم، فرد متخلف با همکاری نیروی انتظامی و اداره حفاظت محیط زیست شناسایی شد.

وی در ادامه افزود: پس از انجام بررسی‌های لازم و تنظیم صورتجلسه، پرونده برای رسیدگی و برخورد قانونی به مقام قضایی ارجاع شد و موضوع در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ماسال مورد رسیدگی قرار گرفت و متهم بر اساس رای صادره از سوی قاضی این شعبه به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال با قدردانی از همکاری مردم و دستگاه قضایی و انتظامی شهرستان بیان کرد: حمایت از حیوانات و جلوگیری از رفتارهای آسیب‌زا با گونه‌های جانوری، نیازمند مشارکت و حساسیت عمومی است و شهروندان می‌توانند موارد تخلف و حیوان‌آزاری را از طریق مراجع قانونی به محیط زیست و دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

سلطان خواه از مردم فهیم و مسئولیت‌پذیر شهرستان ماسال خواست با ادامه همکاری و گزارش به‌موقع موارد تخلف در حفاظت از حیات وحش و حمایت از گونه‌های جانوری، همیار محیط زیست باشند.

برچسب ها: حیوان آزاری ، محکومیت
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