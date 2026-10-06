حملات و تیراندازی نیرو‌های اسرائیلی در مناطق مختلف نوار غزه، بار دیگر به شهادت ۲ فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دو فلسطینی امروز سه‌شنبه در پی حملات و تیراندازی نیرو‌های صهیونیستی در مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. یک منبع در مجتمع پزشکی شفا گفت یک فلسطینی در حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل به شهر غزه به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شده‌اند.

منابع محلی و پزشکی به خبرگزاری فلسطینی «وفا» گفتند یک فلسطینی در حمله پهپادی رژیم تروریستی اسرائیل در نزدیکی پارک شهرداری در مرکز شهر غزه به شهادت رسیده و یک نفر دیگر نیز زخمی شده است. این منابع افزودند در پی هدف قرار گرفتن یک دوچرخه در خیابان الوحده در غرب شهر غزه، شماری از فلسطینیان زخمی شدند.

همچنین دو فلسطینی بر اثر تیراندازی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل زخمی شدند؛ یکی در محله الکرامه در شمال‌غرب شهر غزه و دیگری بر اثر تیراندازی خودرو‌های نظامی این رژیم تروریستی در منطقه «چاه ۱۹» در جنوب المواصی خان‌یونس در جنوب نوار غزه.

به گزارش وفا، توپخانه رژیم تروریستی اسرائیل بار دیگر مناطق شرقی شهر غزه را گلوله‌باران کرد و همزمان تخریب باقی‌مانده خانه‌ها در اطراف تقاطع الشجاعیه و مناطق شرقی محله التفاح ادامه یافت.

در خان‌یونس نیز مجتمع پزشکی ناصر اعلام کرد یک فلسطینی که روز دوشنبه در حمله رژیم تروریستی اسرائیل به این شهر زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

این حملات در حالی انجام می‌شود که موارد نقض روزانه توافق آتش‌بس از سوی رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد؛ توافقی که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ برقرار شده است.

بر اساس آمار وزارت بهداشت نوار غزه، نقض این توافق از سوی رژیم تروریستی اسرائیل تا روز دوشنبه به شهادت یک هزار و ۴۶۰ فلسطینی و زخمی شدن پنج هزار و ۱۱۶ نفر دیگر منجر شده است.

از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیز بر اساس آمار فلسطینی، بیش از ۷۴ هزار فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیده و بیش از ۱۷۵ هزار نفر زخمی شده‌اند. همچنین حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه تخریب شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، حمله به غزه ، نسل کشی
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