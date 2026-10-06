معاون فنی و آماری سازمان سنجش گفت: برای سال تحصیلی پیش رو، ظرفیت دانشجو معلمان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۶ حدود۲۴ هزار و ۶۴۷ نفر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - با مشخص شدن مسیر انتخاب رشته برای متقاضیان پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵، فصل جدیدی در میان داوطلبانی که آرزوی ورود به دنیای معلمی را دارند، آغاز شده است. سازمان سنجش با انتشار دستورالعمل‌های جدید، ابهاماتی را که در مسیر انتخاب رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی وجود داشت، برطرف کرد.

احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متقاضیان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵، اکنون با کارنامه‌ای مجزا تحت عنوان «کارنامه آزمون اختصاصی دانشجو-معلم (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)» مواجه هستند.

شرط ورود به انتخاب رشته؛ نمره ۵۰۰۰

معاون فنی و آماری سازمان سنجش با تبیین شرایط لازم برای ورود به این مرحله حساس، افزود: فقط داوطلبانی که مجموع نمره کل آزمون سراسری و نمره کل آزمون اختصاصی تربیت‌معلم آنها حداقل ۵۰۰۰ باشد، مجاز به انتخاب رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هستند.

وی با بیان این که برای سال تحصیلی پیش رو، ظرفیت دانشجو معلمان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۶ حدود۲۴ هزار و ۶۴۷ نفر است؛ افزود: امسال حدود ۱۴۰ هزار نفر در این مرحله صلاحیت انتخاب رشته را کسب کرده‌اند.

تجمیع انتخاب‌ها؛ تسهیلی برای داوطلبان

یکی از تحولات مهم در فرآیند امسال، ساده‌سازی مراحل برای کاهش استرس داوطلبان است.

جمالی با اشاره به این تغییر گفت: امسال انتخاب‌های داوطلب در یک فرم واحد تجمیع شده است. متقاضیانی که هم مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و هم آزمون دانشجو-معلم هستند، می‌توانند کدرشته‌محل‌های مربوط به دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر را در کنار سایر انتخاب‌های خود، حداکثر در ۱۵۰ انتخاب، در یک فرم واحد ثبت کنند.»

فرصت برای غایبان و ثبت‌نام متأخر

سازمان سنجش در راستای رعایت عدالت و فراهم کردن فرصت برای همه، مسیر‌های جایگزینی را نیز پیش روی متقاضیان قرار داده است. بر اساس اعلام این سازمان، داوطلبانی که در آزمون‌های سال ۱۴۰۵ غایب بوده‌اند یا در نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته نشده‌اند، همچنان می‌توانند رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی را بدون نیاز به ثبت‌نام مجدد یا پرداخت هزینه جدید، انتخاب کنند.

همچنین افرادی که اصلاً در هیچ‌یک از آزمون‌های سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام نکرده‌اند، با خرید یک کارت اعتباری به مبلغ ۲ میلیون ریال، امکان ثبت‌نام و انتخاب رشته برای مقاطع صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی را خواهند داشت.