باشگاه خبرنگاران جوان - ۸ مارس ۲۰۱۷ در نیوکمپ، بارسلونا پس از شکست چهار بر صفر برابر پاری‌سن‌ژرمن، در فاصله چند دقیقه ورق بازی را برگرداند و با گل ششم سرخیو روبرتو به یکی از تاریخی‌ترین بازگشت‌های فوتبال رسید؛ شبی که نشان داد حتی برتری بزرگ هم بدون جنگیدن تا پایان تضمینی برای پیروزی نیست.

اکنون همین روحیه در میان ورزشکاران ایرانی دیده شد؛ نوجوانانی که پس از ماه‌ها التهاب و جنگ، با وجود اردو‌های مختل و شرایط دشوار، در المپیاد نجوم و اخترفیزیک پنج مدال طلا گرفتند و زنان ورزشکار ایران نیز با سه طلای تاریخی در رشته‌های مختلف درخشیدند؛ قهرمانانی که به جای فرار از میدان، تا آخرین لحظه برای پیروزی جنگیدند.