باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیمای استانی نور با تشریح اقدامات این اداره‌کل در راستای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان، اظهار داشت: با تکیه بر پژوهش‌های علمی و همکاری بنیاد قم‌پژوهی، «گویش قمی» به‌عنوان یکی از کهن‌ترین گویش‌های فلات مرکزی ایران، در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت ملی رسید.

حفاظت از اصالت گویش قمی در برابر هجمه‌های فرهنگی

وی با تأکید بر اینکه ثبت این گویش فراتر از یک نماد، یک مسئولیت بزرگ برای پاسداشت هویت بومی است، افزود: تهاجم فرهنگی و گسترش گویش‌های غیربومی در میان نسل جدید، لزوم احیای گویش اصیل قمی را بیش از پیش نمایان کرد. این اداره‌کل با همکاری نهادهای آموزشی و فرهنگی، برنامه‌ریزی‌های کلانی را برای ترویج و افتخار به تکلم به این گویش در دستور کار قرار داده است.

راه‌اندازی نخستین موزه باستان‌شناسی در ۳ ماه آینده

مدیرکل میراث فرهنگی قم در ادامه به چالش‌های نگهداری از آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود بیش از ۱۶ هزار شیء تاریخی در مخازن امن، استان قم سال‌ها از فقدان یک موزه استاندارد رنج می‌برد. در همین راستا، با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری قم، نخستین موزه باستان‌شناسی استان در زمینی به مساحت ۶۵۰۰ متر مربع در محور پیامبر اعظم (ص) تا سه ماه آینده افتتاح خواهد شد.

احمدی فارسانی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث ساختمان و موزه موسیقی، فرهنگ و هنر خبر داد که مراحل مقدماتی آن در آینده‌ای نزدیک کلنگ‌زنی خواهد شد.

تعیین تکلیف سایت تاریخی «قلی‌درویش»

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون سایت تاریخی ۷۰۰۰ ساله «قلی‌درویش» تصریح کرد: به دلیل مالکیت وقفی این محوطه، تملک آن با چالش مواجه بود که خوشبختانه با امضای تفاهم‌نامه و همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، مراحل کارشناسی قیمت و معوض‌دهی در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود با نهایی شدن مالکیت در دو ماه آینده، فصل جدیدی از کاوش‌های باستان‌شناسی برای لایه‌برداری و کشف ابعاد تمدنی این منطقه آغاز شود.

ساماندهی صنایع‌دستی و بازار کهنه

مدیرکل میراث فرهنگی قم با تصحیح عنوان «شهر ملی صنایع‌دستی» برای قم، خاطرنشان کرد: این استان در رشته‌های منبت، مهره‌های آبی، گوهرسنگ، انگشترسازی و علامت‌سازی به عنوان شهر ملی صنایع‌دستی شناخته می‌شود و نخستین بازارچه صنایع‌دستی نیز تا سال آینده در محدوده گنبد سبز ایجاد خواهد شد.

احمدی فارسانی با اشاره به اقدامات حفاظتی برای «بازار کهنه» قم، از هماهنگی با دستگاه قضایی برای محدودیت تردد وسایل نقلیه در این بافت تاریخی خبر داد و افزود: با تملک پلاک‌های باقی‌مانده در سرای صنایع‌دستی، عملیات ساماندهی این اثر ارزشمند تاریخی نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.