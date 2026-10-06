سردار سلیمی از همکاری بیش از ۳۰ هزار بازرس نامحسوس از اقشار مختلف با پلیس راهور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا، صبح امروز در همایش نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور با تشریح روند برگزاری جشنواره‌های تخصصی این پلیس اظهار کرد: در طول سال، ۱۱ جشنواره تخصصی بر اساس ارزیابی عملکرد واحد‌های مختلف پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار شده و برگزیدگان این جشنواره‌ها به‌صورت نمادین مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وی افزود: نخستین جشنواره به تجلیل از افرادی اختصاص داشت که در طرح‌های ویژه ترافیکی سال گذشته نقش‌آفرینی کردند؛ از جمله طرح‌های امنیتی، طرح‌های مرتبط با جنگ و همچنین طرح ویژه بزرگداشت، وداع و تشییع قائد شهید امت که به‌عنوان یک مأموریت ویژه ترافیکی در کشور اجرا شد.

سلیمی ادامه داد: این مأموریت‌ها با هدایت فرماندهی فراجا، تدابیر ریاست پلیس راهور و تلاش مجموعه ستاد پلیس راهور و استان‌های هدف از جمله تهران، قم و مشهد و همچنین سایر نقاط کشور انجام شد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به دومین جشنواره گفت: این جشنواره به تجلیل از کارشناسان برتر رسیدگی به تصادفات اختصاص داشت. سالانه بیش از ۲ میلیون فقره تصادف در کشور توسط افسران کارشناس رسیدگی می‌شود که از این میان حدود ۳۰۰ هزار فقره در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری مورد داوری قرار گرفته است

وی تصریح کرد: یک افسر کارشناس تصادفات باید با تیزبینی و دقت، آثار و علائم موجود در صحنه را بررسی و آنها را با موازین قانونی تطبیق دهد و از این جهت می‌توان اهمیت و حساسیت این مسئولیت را در حد یک قاضی دانست.

سلیمی همچنین از برگزاری جشنواره ویژه رانندگان حوزه حمل‌ونقل عمومی در بخش بار و مسافر خبر داد و گفت: رانندگان برتر بر اساس سوابق رانندگی، تخلفات، تصادفات و اقدامات فداکارانه طی یک سال گذشته انتخاب و تقدیر می‌شوند.

وی افزود: در چهارمین جشنواره نیز رانندگان برتر پلیس راهور و رانندگان نمونه سایر معاونت‌ها و پلیس‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفتند. هدف از این جشنواره، ایجاد انگیزه، نگهداشت صحیح وسایل نقلیه، الگو بودن در رانندگی، پیشگیری از تصادفات خودرو‌های سازمانی و جلوگیری از هدررفت نیروی انسانی و تجهیزات است.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: از میان بیش از ۳۰ هزار راننده در صفوف مختلف، تعدادی به‌عنوان رانندگان نمونه انتخاب شدند.

سلیمی با اشاره به تجلیل از کارکنان فداکار و صحیح‌العمل پلیس راهور اظهار کرد: در این بخش از کارکنانی تقدیر می‌شود که طی یک سال گذشته با اقدامات ایثارگرانه، فداکارانه و خلاقانه جان هموطنان را نجات داده یا اموال، وجوه، طلا و جواهرات پیدا شده را به صاحبانشان بازگردانده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین از کارکنانی که در شرایط سخت دفاع مقدس، جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و ناآرامی‌های دی‌ماه با جان‌فشانی از مقر‌های انتظامی دفاع کردند، تقدیر خواهد شد.

سلیمی با اشاره به فعالیت مأموران پلیس راهور در جاده‌ها، شهر‌ها و مسیر‌های روستایی و فرعی گفت: مأموران در شرایط سخت آب‌وهوایی و حتی شرایط ناامنی، اجرای قانون و مقررات را با هدف پیشگیری از تصادفات، کنترل رفتار‌های پرخطر و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز دنبال می‌کنند.

وی افزود: اعمال قانون باید بر مبنای صحت، صداقت، انصاف، عدالت و دقت انجام شود و در همین راستا از افسران اختیارنویس نمونه نیز تقدیر خواهد شد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری بیش از ۳۰ هزار بازرس نامحسوس از اقشار مختلف با پلیس راهور خبر داد و گفت: این همکاری بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام می‌شود و موجب توسعه چتر نظارتی پلیس و حضور آن در نقاط مختلف شده است.

سلیمی خاطرنشان کرد: از میان بیش از ۳۰ هزار بازرس نامحسوس، ۹۰۰ نفر به‌عنوان افراد برتر انتخاب شدند و پس از بررسی گزارش‌ها و ارزیابی تیم‌های داوری، سه نفر به‌عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و تقدیر خواهند شد.