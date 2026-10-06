باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات موی‌تای قهرمانی کشور با عنوان جام کریمه اهل‌بیت(س) و گرامیداشت آقای شهید ایران از ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم آغاز شده و تا ۲۱ مهرماه ادامه خواهد داشت و ورزشکاران در دو بخش آقایان و بانوان به رقابت می‌پردازند.

در بخش بانوان حدود هزار شرکت‌کننده و در بخش آقایان نیز بیش از هزار و ۳۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در این رقابت‌ها حضور دارند که این میزان مشارکت، مسابقات قم را به یکی از رویدادهای کم‌نظیر موی‌تای کشور تبدیل کرده است.

مسابقات در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود و یکی از اهداف اصلی آن شناسایی استعدادها و نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی و فراهم کردن زمینه انتخاب ورزشکاران شایسته برای تیم ملی است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، حدود ۱۵۰ داور رسمی در بخش بانوان و حدود ۲۰۰ داور رسمی در بخش آقایان مسئولیت قضاوت رقابت‌ها را بر عهده دارند.

ورزشکاران بر روی سه تاتامی به طور همزمان با هم رقابت می کنند و پنج داور نیز در هر تاتامی مسئولیت قضاوت را بر عهده دارند تا رقابت‌ها بر اساس ضوابط فنی این رشته ورزشی برگزار شود.

در این دوره از مسابقات، بخش تکنیکال موی‌تای نیز برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود که در آن ورزشکاران با ضربات کنترل‌شده و به صورت تاچ امتیاز کسب می‌کنند.

در این شیوه، برخلاف مبارزات مبتنی بر ضربات سنگین، تمرکز بر اجرای کنترل‌شده فنون و ثبت امتیاز است و ورزشکاران بر اساس عملکرد فنی خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

موی‌تای از رشته‌های رزمی با سابقه طولانی است که به دلیل استفاده از هشت اندام در اجرای فنون، با عنوان هنر هشت اندام شناخته می‌شود و در رویدادهای مختلف بین‌المللی و چندرشته‌ای حضور دارد.

مسابقات موی‌تای قهرمانی کشور جام کریمه اهل‌بیت علیهم‌السلام و گرامیداشت آقای شهید ایران تا ۲۱ مهرماه در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم ادامه خواهد داشت.

این رویداد با مشارکت مجموعه‌های مختلف از جمله شهرداری قم، استانداری، اداره کل ورزش و جوانان و مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس برگزار می‌شود.

منبع:شهرداری قم