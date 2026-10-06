امروز سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۱۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار  ۲۶ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۳۵ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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