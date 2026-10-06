مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ۲۶ هزار دانش‌آموز در این استان تحت پوشش کمیته امداد هستند؛ بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی برای ریشه‌کنی فقر آموزشی تأکید کرد و گفت: نباید در هیچ کلاسی دانش‌آموزی به دلیل کمبودهای مالی احساس حقارت یا دل‌شکستگی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ علی‌اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در آیین اهدای بسته‌های حمایتی به دانش‌آموزان نیازمند با تبیین جایگاه رفیع انفاق در آموزه‌های دینی اظهار کرد: موضوعات خمس، زکات و صدقه از مبانی اعتقادی نظام مقدس اسلامی هستند که در صورت پردازش صحیح در جامعه می‌توانند تمامی گره‌های معیشتی و فقر را از میان بردارند.

صمیمی با یادآوری دیدگاه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه اگر تنها بازاریان نجف خمس و زکات خود را به نحو احسن پرداخت کنند هیچ فقیری در جوامع اسلامی باقی نخواهد ماند، افزود: این الگو تنها محدود به یک جغرافیا نیست و در صورت مشارکت همگانی در کشورهای اسلامی می‌توان جامعه‌ای مرفه و عاری از محرومیت بنا کرد.

وی با ارائه آماری از وضعیت تحصیلی در استان تصریح کرد: در حال حاضر از میان ۷۲۰ هزار دانش‌آموز مشغول به تحصیل در ۵ هزار و ۴۵۰ مدرسه استان قریب به ۲۶ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

صمیمی افزود: به عبارت دیگر به‌طور میانگین از هر ۳۰ دانش‌آموز یک نفر نیازمند حمایت‌های ویژه است که این آمار فارغ از خانواده‌هایی است که به دلیل مناعت طبع وضعیت معیشتی خود را بیان نکرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی ضمن تقدیر از همراهی همیشگی کمیته امداد، بانک‌ها و خیرین افزود: امروز به همت نهادهایی نظیر بانک سپه، بانک رفاه، شرکت گلرنگ، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر خیرین ۲ هزار بسته آموزشی به ارزش بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال توزیع شد.

صمیمی با تأکید بر اینکه کمک‌های فعلی تنها بخش کوچکی از نیازهای جامعه بزرگ دانش‌آموزی محروم را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: دستگاه تعلیم و تربیت متعلق به همه است و برای زدودن غبار فقر از چهره مدارس نیازمند عزم ملی و مشارکت حداکثری خیرین هستیم.

وی در پایان با استناد به روایات دینی مبنی بر آثار معنوی انفاق و زکات ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مشارکت‌های خیرخواهانه شاهد روزی باشیم که با برقراری عدالت آموزشی هیچ دانش‌آموزی در مسیر رشد و تعالی خود طعم فقر را نچشد و مدارس ما به مدینه فاضله‌ای تبدیل شوند که شایسته نظام اسلامی است.

برچسب ها: جشن عاطفه ها ، کمیته امداد
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