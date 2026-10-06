نمایندگان مجلس مجازات انتشار و یا انتقال اطلاعات و یا داده ها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را به بیگانگان مشخص کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر)  که به‌صورت مجازی برگزار شد در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با ماده ۲۰ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۲۰ طرح مذکور، هر کس اطلاعات، گزارش ها و داده ها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یا مأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم می شود.

تبصره ۱- هرکس اطلاعات طبقه بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امینت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.

برچسب ها: مقابله با نفوذ ، نمایندگان مجلس
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