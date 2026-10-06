رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش کلیدی حمل‌ونقل در اقتصاد کشور گفت: امروز مدیران ارشد دستگاه‌ها بیش از گذشته درگیر مسائل حمل‌ونقل شده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت این بخش در قیمت تمام‌شده کالا و رفاه مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران، در نشست خبری نمایشگاه تخصصی حمل‌ونقل و لجستیک، اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه و اقداماتی که در حوزه حمل‌ونقل انجام شده، نشان‌دهنده توجه بیشتر دولت به این بخش است.

وی با اشاره به شکل‌گیری ایده برگزاری متمرکز نمایشگاه حمل‌ونقل گفت: سال گذشته در اتاق بازرگانی تهران این موضوع مطرح شد که با توجه به اهمیت حمل‌ونقل و آثار آن بر فعالیت‌های اقتصادی، نمایشگاه و برنامه‌های مرتبط با این حوزه به صورت متمرکز برگزار شود.

سنندجی افزود: سال گذشته مکاتباتی با وزیر مربوطه انجام شد و پس از آن نیز امسال با همکاری سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه‌های مرتبط، زمینه برگزاری این نمایشگاه به شکل متمرکز فراهم شد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اهمیت حمل‌ونقل در شرایط کنونی بیش از گذشته نمایان شده است، تصریح کرد: اگر پیش از این درباره حمل‌ونقل بین‌المللی صحبت می‌کردیم، شاید یک صاحب کالا برای انتخاب مسیر حمل‌ونقل به کارشناس بازرگانی مراجعه می‌کرد، اما امروز مدیران ارشد سازمان‌ها و دستگاه‌ها درگیر مسائل حمل‌ونقل هستند.

وی ادامه داد: این شرایط نشان می‌دهد حمل‌ونقل تا چه اندازه می‌تواند در قیمت تمام‌شده کالا، تداوم فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت ایجاد آرامش و رفاه برای مردم نقش داشته باشد.

سنندجی نمایشگاه تخصصی حمل‌ونقل را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی دانست و گفت: برگزاری چنین نمایشگاهی می‌تواند توانمندی شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل و لجستیک را به نمایش بگذارد و زمینه توسعه ارتباطات میان شرکت‌های داخلی و خارجی را فراهم کند.

وی با اشاره به فعالیت انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل اظهار کرد: سال گذشته ایده برگزاری این نمایشگاه مطرح شد، زیرا در کشور نمایشگاه مستقلی که به شکل جامع توانمندی شرکت‌های حمل‌ونقلی را معرفی کند، نداشتیم و عمده نمایشگاه‌ها بیشتر به صنایع وابسته، هلدینگ‌های بزرگ یا بخش‌های خاص اختصاص داشتند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران افزود: در همین راستا، بخش خصوصی ایران توانسته است با انجمن‌های بزرگ و اثرگذار بخش حمل‌ونقل در کشورهای دیگر، از جمله ترکیه، ارتباط برقرار کند و زمینه همکاری‌های جدید را فراهم آورد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در مرزهای کشور گفت: بخشی از مسائل موجود به سیاست‌گذاری‌ها مربوط می‌شود، اما خوشبختانه موضوع کاهش ایستایی در مرزها و تسهیل فرآیندهای حمل‌ونقل در حال پیگیری است و اقدامات مناسبی نیز در این زمینه در حال انجام است.

سنندجی با تأکید بر ضرورت اعتماد بیشتر به بخش خصوصی اظهار کرد: اگر به انجمن‌ها، شرکت‌ها و بخش خصوصی اعتماد کنیم، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف از جمله کشتیرانی، حمل‌ونقل هوایی و زمینی وجود دارد که می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.

وی افزود: بخش خصوصی ایران با وجود تحریم‌ها نشان داده است که توان بالایی برای مدیریت شرایط دشوار دارد و هر زمان که مسیری بسته شده، فعالان این بخش تلاش کرده‌اند مسیرهای جایگزین ایجاد کنند؛ هرچند این موضوع طبیعتاً موجب افزایش زمان و هزینه حمل‌ونقل شده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران همچنین از تلاش برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی خبر داد و گفت: نمایشگاه‌های لجستیک در ترکیه هر سال برگزار می‌شود و شرکت‌های متعددی در حوزه حمل‌ونقل در آن حضور پیدا می‌کنند. باید تلاش کنیم شرکت‌های ایرانی نیز با حمایت بیشتر در چنین رویدادهایی حضور داشته باشند و توانمندی‌های خود را معرفی کنند.

سنندجی تأکید کرد: هدف از این حمایت‌ها باید ایجاد ارتباط میان شرکت‌های ایرانی و فعالان اقتصادی سایر کشورها باشد تا در صورت فراهم شدن شرایط، بتوانیم ارتباطات بین‌المللی خود را توسعه دهیم و از شرکت‌های توانمند خارجی نیز برای حضور در ایران دعوت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت فناوری در صنعت حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: یکی از نقاط ضعف ما در حوزه حمل‌ونقل، فناوری است. اگرچه در برخی حوزه‌های کسب‌وکار رشد قابل توجهی داشته‌ایم، اما صنعت حمل‌ونقل همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه فناوری است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران، برگزاری نمایشگاه تخصصی را فرصت مناسبی برای توجه به این موضوع دانست و افزود: باید از ظرفیت این نمایشگاه برای معرفی فناوری‌های جدید و ایجاد ارتباط میان شرکت‌های حمل‌ونقلی و مجموعه‌های فناور استفاده کرد.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
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